Navigare sostenibile. Ne parliamo il 17 settembre a Riva del Garda

Siete tutti invitati a Riva del Garda, il 17 settembre alle 17 a Palazzo Martini in via Maffei 18, per un confronto, all’interno delle manifestazioni della Settimana europea della mobilità, sul futuro della navigazione sui laghi e sulle prospettive del turismo elettrico. Non mancate.

A Riva del Garda poche barche con motori, ma quasi tutti termici

Il Lago di Garda è un modello di sostenibilità internazionale grazie alla limitazione della navigazione a motore. Bene, ma si può fare di più attraverso la conversione dei motori termici esistenti in elettrici o per i traghetti del trasporto pubblico l’adozione di sistemi ibridi. Soluzioni che permettono di ridurre le emissioni nocive, l’inquinamento acustico e lo sversamento degli idrocarburi in acqua.

Il tema è al centro dell’incontro “A Riva del Garda si naviga sostenibile” organizzato dal Comune di Riva del Garda, con la nostra collaborazione, e la società pubblica Altogarda Parcheggi e Mobilità all’interno delle manifestazioni della Settimana europea della mobilità, il 17 settembre alle 17 a Palazzo Martini in via Maffei 18.

L’evento sarà aperto dai saluti istituzionali del sindaco Riva di Garda Cristina Santi e dall’ assessore provinciale al turismo Roberto Failoni. L’introduzione dei lavori è a cura di Massimo Degli Esposti, fondatore di Vaielettrico che ha contribuito ad organizzare l’incontro.

Tre sezioni dedicate a trasporto pubblico locale, vela e turismo

L’evento si suddivide in tre sezioni dedicate rispettivamente a Il futuro del trasporto pubblico locale sarà ibrido o elettrico?; Decarbonizzare la vela: dalle boe al gommone elettrico; Il nuovo che avanza, il turismo elettrico.

Tre temi di un confronto con protagonisti le istituzioni, gli operatori del servizio di trasporto pubblico locale, gli imprenditori e le associazioni sportive. Tutti coloro che stanno lavorando per una transizione energetica della mobilità e delle attività sportive e turistiche.

Il programma

Nella sezione dedicata al trasporto pubblico, Navigarda già oggi ospita nella sua flotta tre traghetti ibridi, moderata da Gian Basilio Nieddu intervengono Giuseppe Mafale, direttore di esercizio navigazione Lago di Garda; Alberto Pozzo, Ceo Gardasolar; Jacopo Carlo Perino – Co-founder Plus EV-Charge. L’esperienza pubblica, l’innovazione imprenditoriale sia sulle barche che sull’infrastruttura di ricarica.

A Riva del Garda tanta innovazione: gommone e boe in elettrico

La seconda sezione dedicata alla vela, moderata da Gian Basilio Nieddu, vede gli interventi di Michele Giorgini, responsabile progetto Zero VSR dedicato al gommone elettrico per la vela; Ciro Mercurio, direttore tecnico Circolo Velico Fraglia; Rodolfo Bergamaschi, presidente XIV zona della Federazione Italiana Vela e Domenico Foschini, consigliere nazionale Federazione Italiana Vela.

Come gestire il turismo elettrico?

L’evento si chiude con la sezione dedicata al turismo elettrico. Parola a Silvio Rigatti, presidente Agenzia per il Turismo Garda Dolomiti, a Roberto Failoni, assessore provinciale al turismo e Paolo Mariano di Vaielettrico, esperto divulgatore della mobilità sostenibile con l’intervento Auto elettriche: possiamo non acquistarle, ma i turisti ci chiederanno di ricaricarle. Vogliamo davvero rinunciare al turismo? Infine un rappresentante di Ags parlerà dei servizi alla mobilità elettrica.

Non esitate. Venite a trovarci.

Clicca sul video di Parolo Mariano dedicato all’evento di Riva del Garda.

-Iscriviti alla Newsletter e al canale YouTube di Vaielettrico.it-