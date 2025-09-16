Navia N7: il day cruiser fino a 50 miglia di autonomia

Navia ha dato forma al suo nuovo day cruiser elettrico: il Navia N7. Sarà presentato al prossimo Salone Nautico di Genova (18/23 settembre) e può contare sulla partnership con A2A.

Autonomia da 30 a 55 miglia e pannelli integrati nel t-top

Quando sarà in produzione il Navia N7 si presenterà in due versioni: standard e premium, ma entrambi accomunati dall’autonomia fino a 30 miglia e dai pannelli fotovoltaici integrati nel t-top. Vediamo le misure: lunghezza di 7,5 metri per 2,30 di larghezza. Sarà inoltre disponibile una versione long range che garantisce un’autonomia di 55 miglia. In questo la capacità delle batterie raddoppia: una coppia da 61 kWh.

Per quanto riguarda i motori la scelta è caduta sugli inglesi di Rad Porpulsion con il RAD 40 da 40 kW che offre una velocità massima di 16 nodi. Insomma ci sono le condizioni per mini crociere lungo la costa o in aree attrezzate, pensiamo alla Costa Azzurra e alla Riviera Ligure, per una navigazione da porto a porto grazie alle colonnine di ricarica. Senza dimenticare le grandi opportunità offerte dai laghi.

Importante l’integrazione con energia autoprodotta dai pannelli solari. «Il T-Top è progettato e realizzato interamente dal nostro team, con una superficie di sei metri quadri, offre zone d’ombra ideali per godersi il mare in totale comfort. I pannelli solari integrati sono di Solbian e permettono di aumentare l’autonomia dell’imbarcazione senza aggiungere peso». Un nome importante quello di Solbian specializzato nella nautica e fornitore di pannelli per barche a vela che sono riuscite a compiere il giro del mondo senza uso di idrocarburi (leggi).

Continua la partnership con A2A

Navia consolida la collaborazione con A2A grazie alle colonnine dell’operatore, «già sperimentate con successo in diversi porti italiani, la ricarica delle barche elettriche da diporto diventa rapida, flessibile e priva di vincoli strutturali». Una sinergia utile per poter proporre le barche elettriche in porti e approdi ancora sprovvisti di strutture di ricarica.

