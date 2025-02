Nautica: FPT lancia l’ePowertrain marino

Vuoi leggere questo articolo senza pubblicità? Entra qui e abbonati a Vaielettrico Premium

FPT Industrial, brand di Iveco Group, entra con la sua gamma ePowertrain nel settore marino. Si presenta con il pacco batteria eBS 37 EVO.

Nuovi stabilimenti e nuovi prodotti per la decarbonizzazione

Ad ottobre 2022 Vaielettrico ha visitato il nuovo centro ricerca e sviluppo di Torino del Gruppo (leggi qui) dove la robotica e l’automazione è stata messa al servizio della decarbonizzazione.

Il progetto è condiviso con i siti di Arbon (Svizzera) e Coventry (UK) dove sono stati concepiti prodotti innovativi per il mercato on-road.

Si tratta di sistemi per la decarbonizzazione e dal Gruppo sottolineano che «questi prodotti hanno suscitato un forte interesse sul mercato e vengono ora introdotti nel settore marino».

Ma di cosa si tratta? L’eBS 37 EVO è un pacco batteria modulare che integra celle e moduli «assicurando una densità energetica straordinaria e con conseguenti vantaggi in termini di riduzione del peso».

eBS 37 EVO promosso con AS Labruna alla fiera Nautic Sud

Il frutto della sinergia con AS Labruna, distributore autorizzato FPT Industrial, che ha inserito l’eBS 37 EVO al centro del progetto del generatore ibrido HEVOlution 80-37. Una soluzione che sta presentando alla fiera NauticSud di Napoli dall’8 al 16 febbraio 2025, nello stand di AS Labruna (Padiglione 1 – Stand 122).

Per quanto riguarda le specifiche tecniche qui sotto la scheda del sistema con capacità da 37 kWh.

Su questa novità si è espresso Andrea Cugnini, Vice President, FPT Industrial ePowertrain Business Line. «Grazie alla nostra lunga esperienza nel settore on-road, uno dei nostri prodotti della gamma ePowertrain viene ora introdotto nel settore marino».

Versatilità è la parola chiave. «Questo è un passo molto importante che dimostra chiaramente come il valore dei nostri prodotti possa essere applicato in più segmenti».

Andrea Arcuraci, Head of Sales EMEA Dealers per FPT Industrial, ha proseguito. «Siamo entusiasti di ampliare la nostra gamma nel segmento marino con un prodotto che potenzia la competitività della nostra offerta. La nostra rete di distributori sarà in grado di sfruttare appieno questa scelta in tutti i mercati».

Batterie in 4 R: riparare, rinnovare, riutilizzare e riciclare

L’eBS 37 EVO è “progettato per la circolarità” e beneficia di un team dedicato del Customer Service FPT, che guida l’approccio 4R.

Eccolo in sintesi: Riparare (dal monitoraggio remoto del

prodotto alle attività sul campo), Rinnovare (internamente e con un’area dedicata), Riutilizzare (attraverso partnership dedicate per il riutilizzo di seconda vita) e Riciclare (in tutti i territori

idonei).

– Iscriviti alla Newsletter e al canale YouTube di Vaielettrico –