A Strasburgo da marzo scorso l’operatore turistico Batorama ha trasportato 45mila turisti su Strasbourg, la sua prima barca elettrica con un pacco batterie da 706 kWh. Più elettrico anche nel Lago di Garda dove è stata installata la prima colonnina Aqua superPower nel cantiere Feltrinelli, pioniere dell’elettrico con le barche Frauscher. Full electric su fiume e su lago. E in mare? Anche lì cresce l’elettrificazione. Gli sloveni di Greenline Yachts dopo le prime barche ora hanno alzano l’asticella con il brand GX Superyachts che nell’estate 2026 consegnerà il GX42 con due motori da 200 kW e l’apporto dei pannelli solari.

Sul fiume a Strasburgo con 140 passeggeri in elettrico: 706 kWh di batterie per 16 ore di autonomia

Il trasporto fluviale, sia passeggeri sia merci, è un settore ad alta crescita per la mobilità elettrica. La conferma da Amsterdam con centinaia di imbarcazioni a batteria in servizio quotidiano. Un altro caso interessante a Strasburgo, in Francia, dove è in servizio dal 26 marzo Strasbourg che ha già trasportato 45.000 passeggeri. Al servizio delle crociere dell’operatore turistico Batorama, al debutto con le emissioni zero, è il frutto di una sinergia tra diverse aziende.

La barca è stata costruita da Transmetal Industries a Saint-Mandrier, sotto la direzione di Ship-ST mentre Alternatives Energies ha sviluppato il sistema di propulsione. Parliamo di batterie al litio-ferro-fosfato con una capacità di 706 kWh: «L’autonomia è stimata in 16 ore senza ricariche intermedie». Si naviga in tranquillità e sicurezza.

Strasbourg è lunga 25 metri e larga 4,8 metri e può ospitare fino a 140 passeggeri. Parliamo di turisti; infatti ogni posto a sedere è dotato di un tablet touchscreen che fornisce accesso a commenti audio in 15 lingue. Insomma si è combinata la transizione energetica con quella digitale. L’obiettivo della compagnia è la progressiva decarbonizzazione della flotta.

Al Lago di Garda si ricarica al Cantiere Feltrinelli con Aqua superPower

Caricare in cantiere. Ottima opportunità nel Lago di Garda dove arriva la colonnina Aqua superPower da 75 kW dove si carica con connettori CCS Combo 2. Siamo al cantiere navale Nautica Feltrinelli, tra i pionieri in Italia per la nautica elettrica grazie alla commercializzazione e il noleggio delle barche del costruttore austriaco Frauscher. «Questa installazione segna il primo passo nello sviluppo di una rete di ricarica sul lago, con una seconda stazione prevista prossimamente sulla sponda veronese, permettendo di navigare a emissioni zero per tutti i diportisti che vogliano esplorare uno dei laghi più iconici d’Europa» sottolineano i protagonisti del progetto.

Un servizio prezioso – si può ricaricare in 45 minuti per tutti coloro che vogliono navigare ad emissioni zero. La ricarica è nel cuore di Gargnano, sulla sponda occidentale del Lago, dove Nautica Feltrinelli è presente dal 1919. Ma la tradizione cantieristica della famiglia Feltrinelli risale al XVII secolo. Oggi la guida è sotto la regia dei fratelli Mauro e Dino Feltrinelli.

«Questo primo punto di ricarica sul Lago di Garda è un cruciale per lo sviluppo della nautica sostenibile in Italia, sottolinea Michele Bolpagni, Country Manager Italia di Aqua superPower, con l’imminente installazione di Lazise, faremo da ponte sulle sponde del lago, rendendo accessibile a tutti la navigazione a zero emissioni». Mauro Feltrinelli, Ceo di Nautica Feltrinelli: «Le acque del Lago di Garda meritano una propulsione pulita e silenziosa e la nostra nuova stazione di ricarica rapida consente ai nostri clienti Frauscher di navigare senza compromessi». Un punto di riferimento è anche l’evento Autumn Open Doors dove sono possibili i test drive con le barche elettriche. Nella manifestazione Porsche VR-BSo si è messa a disposizione la nuova Macan Turbo Electric, affiancata dalle barche Frauscher X Porsche 850 Fantom e Fantom AIR.

GX42 ibrido diesel-elettrico ma pure solare

Arriverà dopo la presentazione al Monaco Yacht Show 2024 nell’estate 2026. Stiamo parlando del GX42, imbarcazione a propulsione ibrida di GX Superyachts. Un altro segno concreto della crescente elettrificazione della nautica. In sintesi non l’approdo full electric, ma l’elettrico sarà sempre più presente a bordo. Oggi con il diesel, in futuro con combustibili più green. La barca è frutto del lavoro al SES Yachts a Istanbul, in Turchia, e si presenterà al mercato con un sistema di propulsione ibrido diesel elettrico con una «significativa produzione di energia solare». Come si vede nel rendering qui sotto.

Vediamo alcuni dati: lunghezza di 42 metri, larghezza 8,5 , in alluminio e velocità massima di 16 nodi. Il sistema di propulsione conta su 2xMAN D2862 LE 425 – V12 2X749 KW @2100 RPM e due motori elettrici E-motion da 200 kW. Greenline Yachts è da oltre 10 anni impegnata nella nautica, noi ne abbiamo scritto nel 2018 (leggi), è ora con il brand GX Superyachts punta a taglie più alte dove continua nella sua politica di ricerca della sostenibilità possibile.

«Ogni traguardo rafforza la nostra convinzione che il GX42 stabilirà un nuovo punto di riferimento nella nautica responsabile – parole di Vladimir Zinchenko, fondatore e Ceo di GX Superyachts -, un’imbarcazione che offre sia un design elegante che una navigazione a basso impatto. Grazie ai nostri partner di SES Yachts, Andrea Armas, Marco Casali e Francesco Rogantin, il progetto sta procedendo senza intoppi e superando le aspettative». E su Casali riproponiamo l’intervista del 2018 dedicato a come si progetta uno yacht elettrico (leggi).

