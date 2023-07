Nautica flash: Pulse63, Tom Brady a E1, Torqeedo, Villa d’Este

Nautica: le ultime novità. Ad agosto arriva sul mercato la nuova versione del gommone elettrico Pulse 63. Un nuovo mito dello sport in gara con E1, Torqeedo rinnova la sua organizzazione e a settembre ritorna Villa d’Este Style Electric Yachting.

Pulse 63 in vendita con la nuova batteria da 63 kWh

Vaielettrico lo ha provato (leggi qui) con la versione ridotta il gommone Pulse 63, a Mandello del Lario in provincia di Lecco sul Lago di Como. Ma ora viene proposto, in vendita da fine agosto, con la batteria che passa da 46 a 63 kWh. Il motore è il RAD40; secondo RC Electric Boats il nuovo sistema di propulsione offre il 45% in più di efficienza rispetto alla configurazione precedente. Più velocità e più autonomia.

Non abbiamo la nuova scheda tecnica, ma l’azienda annuncia anche un miglioramento sulla manovrabilità. L’unità principale RAD40 rimane ferma e solo la parte inferiore della gamba ruota permettendo all’elica di ruotare di 90 gradi in ciascuna direzione, offrendo un angolo di 180 gradi.

“Questa è la prossima generazione del Pulse 63” sottolinea Alex Newton-Southon, co-CEO di RS Marine Group. “Super facile da manovrare e la nuova versione con batteria da 63kWh aumenterà ulteriormente l’autonomia. La sua notevole accelerazione si somma alla capacità di raggiungere velocità superiori a 20 nodi”.

La barca elettrica di servizio per le regate veliche

RAD Propulsion sottolinea che il suo sistema è più piccolo di altri equivalenti convenzionali e progettato per adattarsi alle esigenze di Pulse. Inoltre: “Fornisce 40kW di potenza continua (55hp equivalenti) e la sua architettura a 400V permette la compatibilità con la ricarica rapida“.

In queste settimane la versione precedente di Pulse sta seguendo come barca di sevizio le regate di RS21 Cup Yamamay dove le barche a vela hanno un motore di servizio elettrico. Dopo le prime regate ad Alassio e Rimini prossimi appuntamenti a Riva del Garda (24/27 agosto) e a Porto Rotondo dal 27 al 30 settembre in contemporanea con il campionato del mondo.

Tom Brady, star del football americano, a bordo di E1

Sono già saliti a bordo da tempo il mito del tennis Rafael Nadal, il pilota di F1 Sergio Perez, l’ex stella del Chelsea Didier Drogba e i campioni dal team Venice Racing. Ma non è finita qui: ora entra in acqua il team di Tom Brady, leggenda del football americano, che sarà protagonista della prima stagione dell’UIM E1 World Championship, il primo campionato al mondo di barche elettrica.

Brady detiene il record di maggior numero di MVP del Super Bowl (cinque), ha vinto sette Super Bowl in tre decenni e ha ricevuto per due volte (nel 2005 e nel 2021) la nomina a Sportsman of the Year da Sports Illustrated.

Si annunciano fino a 10 team internazionali competere sulle RaceBird (barca con tanta Italia) a partire dall’inizio del 2024 con la prima tappa a Jeddah, in Arabia Saudita poi gare a Venezia, Monaco e Rotterdam.

Torqeedo si riorganizza: produzione in serie e consulenza personalizzata

Nella nautica convivono insieme la produzione in serie – soprattutto dei piccoli motori – con la personalizzazione visto che il retrofit o rimotorizzazione è fenomeno frequente e vi è una gran varietà – per dimensioni e usi – di barche. Per approcciare al meglio le esigenze della clientela Torqeedo, leader di mercato globale sui motori marini, ha annunciato la creazione di due business unit dedicate e ha nominato i rispettivi manager. Matthias Vogel guiderà l’unità Customized Solutions e Sven Mostögl guiderà la linea Branded Retail.

L’obiettivo è un toolbox di sistema più modulare per combinare i principi della personalizzazione e della produzione in serie e rendere l’elettrificazione ancora più semplice per i nostri clienti professionali.

Fabian Bez, CEO di Torqeedo GmbH: “La nuova business unit Customized Solutions servirà la nostra clientela dell’industria marittima e marittima commerciale con un team dedicato di esperti nelle vendite, nell’ingegneria delle applicazioni, nel servizio clienti e nel servizio post-vendita“.

Terza edizione per Electric Yachting a Villa d’Este

Crescono gli appuntamenti sul lago di Como dedicati alla nautica elettrica. Nei giorni scorsi l’annuncio della prima edizione ad ottobre di e-mob nautica (leggi) e ora la terza edizione di Villa d’Este Style Electric Yachting, realizzato in collaborazione con la Fondazione Alessandro Volta e con il Cantiere Ernesto Riva.

L’evento si svolgerà su due giornate (sabato 16 e domenica 17 settembre) con una parte espositiva e due tavole rotonde.

