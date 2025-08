Nasce un porto elettrico per barche a batterie sul Po, nel Parco del Fioccardo tra Torino e Moncalieri: accoglierà i catamarani di Mente Marine nella tratta Murazzi–Moncalieri. Un itinerario fluviale in elettrico. Taiga Motors e Aqua superPower rafforzano la partnership per offrire la ricarica rapida alle moto d’acqua elettriche, con 59 siti già attivi in Europa e Nord America. Millikan Boats presenta l’M.10 Pro, barca anche a energia solare per uso professionale con autonomia fino a 90 miglia.

Un porto per le barche elettriche sul Po a Torino

Prima il bando per le barche elettriche – ha vinto il cantiere finlandese Mente Marine – e ora il porto che accoglierà i due catamarani che inaugureranno la tratta turistica a emissioni zero Murazzi-Moncalieri. Un progetto che rinasce, prima il servizio di navigazione era assicurato dalle barche elettriche Valentino e Valentina (leggi), e permette di valorizzare l’itinerario fluviale come succede nella grandi capitali europee da Vienna a Parigi, da Lubiana ad Amsterdam, dove il trasporto pubblico è in elettrico.

Un articolo su La Stampa documenta la costruzione del porto che accoglierà le barche elettriche. Siamo nel Parco del Fioccardo, tra Torino e Moncalieri. Spiega bene i punti di forza dell’opera la D’Agostino Costruzioni Generali: «La nuova darsena sarà: Resiliente alle piene del Po (un dato importante visto la fine delle precedenti barche elettriche), avrà sistemi di sollevamento per le imbarcazioni, passerelle ciclopedonali e spazi per eventi. La tratta con quattro fermate in città si articola in un percorso da 5,5 chilometri».

Non solo collegamento con il centro città, ma un sito per il turismo sostenibile finanziato con le risorse Pnrr del progetto Let’s Po. Anche se non mancano le critiche dell’associazione Pro Natura che parla di una colata di cemento che si poteva evitare. E già in passato contro le barche elettriche si erano schierati i canottieri (leggi),

In porto la moto d’acqua Orca. Ricarica con Aqua superPower

Prende sempre più forma la partnership tra Taiga Motors e Aqua superPower che abbiamo registrato anche in Italia con le stazioni di ricarica per le motoslitte elettriche (leggi). Taiga Motors produce anche le moto d’acqua a batteria Orca.

Per i clienti marini di Taiga Motors ora si offrono le soluzioni di ricarica. «Spaziamo dai caricabatterie di destinazione di livello 2 alla ricarica rapida CC ad alta potenza fino a 250 kW, le soluzioni possono essere personalizzate per adattarsi a ogni luogo, caso d’uso e mix di veicoli».

Un servizio soprattutto per i noleggiatori. «La rete in espansione di Aqua superPower, comprende 59 siti in Nord America ed Europa, si integrerà perfettamente con i veicoli Taiga e quelli di altri produttori per una ricarica rapida e plug-and-play».

«Un’infrastruttura scalabile è fondamentale per sfruttare appieno il potenziale dell’elettrificazione» sostiene Sam Bruneau, Ceo di Taiga Motors a cui seguono le parole di Karen Gill, COO di Aqua superPower :«Spesso l’infrastruttura deve fare da apripista, ma unendo le forze, Taiga e Aqua stanno accelerando entrambi i lati dell’equazione». Per avere successo non basta il veicolo ma è necessario offrire il servizio di ricarica adeguato.

Millikan M.10 Pro: 90 miglia di autonomia, alimentata anche con l’energia solare

Se sulle automobili l’integrazione dei pannelli solari è limitata, nel mondo della nautica si moltiplicano i modelli capaci di produrre autonomamente parte dell’energia necessaria alla navigazione. Tra questi spicca Millikan Boats, di cui abbiamo già parlato in passato, che ora torna con una novità pensata per i professionisti del settore: l’M.10 Pro.

L’M.10 Pro può accogliere fino a 12 passeggeri più lo skipper. Pensato per un utilizzo professionale come sottolinea l’azienda: «Grazie al ponte completamente modulare, si presta a molteplici attività: dai seminari alle crociere costiere, dagli aperitivi in mare agli addii al nubilato».

Sul fronte tecnico, l’M.10 Pro si caratterizza per l’autonomia fino a 90 miglia nautiche, due motori Bellmarine da 20 kW e pannelli solari bifacciali installati sulle ali pieghevoli