





Nautica Flash è dedicato a due notizie: la partnership tra Aqua superPower e Tidal Transit per sviluppare crew transfer vessel elettriche a supporto delle attività di eolico offshore, e il lancio del nuovo fuoribordo elettrico Torqeedo Travel XS, promosso dagli “Electric Explorers” impegnati nella tutela delle acque.

Barche elettriche per i parchi eolici offshore

Aqua superPower e Tidal Transit hanno avviato una partnership per sviluppare e gestire crew transfer vessel elettriche (E‑CTV). Di cosa si tratta? Barche veloci progettate per trasportare tecnici, operatori e piccoli carichi da terra alle installazioni offshore: parchi eolici in mare, piattaforme di servizio, strutture di manutenzione offshore. L’azienda Tidal Transit è specializzata nella costruzione e gestione delle imbarcazioni e nella ricarica offshore invece Aqua superPower nella progettazione e manutenzione delle stazioni di ricarica portuali.

Clicca qui e partecipa al nostro concorso

L’obiettivo è semplificare e accelerare la transizione a operazioni marine a zero emissioni, soprattutto nei parchi eolici offshore, dove cresce la domanda di trasferimenti del personale a emissioni zero.

Tidal Transit ha maturato la sua esperienza con e‑Ginny, il primo retrofit di una CTV da diesel a elettrico. In base all’accordo, Tidal Transit costruirà e gestirà le E‑CTV e coordinerà l’installazione delle infrastrutture di ricarica offshore, mentre Aqua superPower progetterà, realizzerà, gestirà e manterrà le infrastrutture di ricarica a terra situate nel porto di origine delle imbarcazioni.

Secondo le due aziende la continua crescita della capacità eolica offshore a livello globale, aumenta rapidamente anche la necessità di operazioni di trasferimento del personale ecologiche. Una nuova opportunità di business.

Travel XS entry‑level: il nuovo fuoribordo di Torqeedo

Torqeedo presenta il suo ultimo fuoribordo elettrico, il Travel XS entry‑level della famiglia Travel, mobilitando due ambasciatori e portabandiera dell’uso di motori elettrici. Il brand li chiama “Electric Explorers” e sono l’attivista ambientale Michael Walther e l’ecologo delle acque interne Hendrik Wirschum.

Due personaggi che uniscono la mobilità elettrica sull’acqua con l’esperienza nella natura, ricerca scientifica e tutela delle risorse idriche. Hanno adottato Travel XS che si presenta con 700 watt di potenza e una batteria da 648 Wh. Un motore indicato per allenamenti, trasferimenti e attività basate sul Sup. Una pratica di massa nei laghi che con i motori elettrici riducono l’impatto sull’acqua.

Heiko Vietmeier, Ceo di Torqeedo: «Con il programma Electric Explorers riuniamo persone che condividono questa visione e mostrano come la propulsione elettrica moderna possa supportare un’ampia gamma di attività sull’acqua». Un approccio basato sull’esempio concreto e la leva di avventure come una spedizione in Sup in Groenlandia e una traversata offshore dal Portogallo al Sud America.