Nautica flash: Heineken in chiatta, Candela alle Maldive, nomination Voltalab, Brady campione

Turismo e imbarcazioni da lavoro stanno stimolando ricerca, sviluppo e mercato della nautica elettrica. Alcune notizie a conferma: le casse di birra Heineken trasportate a bordo delle chiatte elettriche, alle Maldive le barche turistiche diventano a emissioni zero con Candela Boats. Dall’estero all’Italia dove il generatore portatile elettrico Voltalab di Reefilla, commercializzato da AS Labruna, è stato nominato ai Dame Awards, prestigioso premio di design nautico. Chiudiamo con lo sport: si è concluso il campionato mondiale di E1 riservato alle barche elettriche. Ha vinto il team di Tom Brady, leggenda del football americano.

La birra Heineken naviga a emissioni zero nella chiatta elettrica di ITG

ITG (Inland Terminal Group) con il sostegno di M&G Investments ha lanciato la chiatta elettrica MS Den Bosch Max Green, alimentata da container batterie sviluppate con Zero Emission Services (ZES). Più nel dettaglio (foto in apertura e qui sotto), si tratta di container intercambiabili (ZESpacks) da 20 piedi (6,10 metri) ricaricati con energia da rinnovabili. Una vera e propria rete di punti di ricarica dislocati in tutti i Paesi Bassi, dove i clienti possono scambiare gli ZESpack. Si paga un canone di affitto e l’energia consumata.

Il progetto è stato sostenuto dal Fondo Nazionale Olandese per la Crescita e dalla Provincia dell’Olanda Meridionale. Sulla chiatta viaggeranno le birre Heineken. Rispetto al trasporto su strada quello con le chiatte tradizionali consente già una riduzione della CO₂ compresa tra il 50% e il 70%. Con l’impiego della chiatta elettrica cresce la percentuale, ogni viaggio su acqua può sostituire fino a 132 camion, contribuendo a evitare l’emissione di circa 800 tonnellate di anidride carbonica all’anno.

ITG movimenta circa 1 milione di container all’anno attraverso una rete di 17 terminal nel Benelux. Il terminal di Den Bosch, accanto al birrificio Heineken, ha gestito migliaia di container nel 2024, molti dei quali ora viaggeranno a emissioni zero. Accanto al lancio della chiatta a batteria l’azienda ha sperimentato la prima chiatta al mondo alimentata a celle a combustibile a idrogeno, sviluppata in partnership con Nike e Future Proof Shipping. Eduard Backer, Ceo di ITG, ha detto una cosa interessante: «La prossima introduzione della tassa sulla CO₂ (ETS-2), porterà anche benefici economici per gli operatori». Per Heineken ha parlato il manager Piet-Hein Timp: «È positivo vedere che ITG ora rende possibile anche il trasporto container fluviale elettrico. Speriamo di ispirare altri operatori logistici a utilizzare questa opzione sostenibile».

Il turismo fa crescere il mercato delle barche elettriche: 10 Candela Boats alle Maldive

Le barche elettriche si vendono bene nel settore turistico, soprattutto nelle località più belle del Pianeta. Dopo i 10 aliscafi elettrici venduti in Thailandia, per ridurre l’inquinamento sull’isola di Koh Kood (leggi), Candela Boats piazza altri 10 P-12 (leggi) alle Maldive. Via i rumorosi motoscafi con odore di benzina, così l’operatore maldiviano Ego Shuttle offrirà un servizio pulito sulla tratta dall’aeroporto internazionale di Malé agli atolli delle Maldive. Da Stoccolma, sede e fabbrica di Candela Boats, si sottolineano i benefici ambientali. Non solo l’inquinamento di aria e acqua, in questi contesti ad alto valore naturalistico, i monumenti naturali sono molto fragili. Stiamo parlando della barriera corallina, che ha bisogno del moto ondoso ma a bassa intensità. Le onde generate dalle barche tradizionali, invece, danneggiano il corallo.

«La sua scia è inferiore ai 10 centimetri, paragonabile a quella di un piccolo gommone» sottolineano da Candela Boats.. Ego Shuttles istituirà un centro logistico e di assistenza locale, formando professionisti maldiviani. Le Maldive sono tra le maggiori vittime del cambiamento climatico, e il governo si sta impegnando a raggiungere la neutralità carbonica entro il 2030, obiettivo annunciato già nel 2009 dall’allora presidente Mohamed Nasheed, che puntava alla decarbonizzazione entro il 2019. Il traguardo è lontano, ma il Paese ci sta lavorando.

Voltalab nominato ai Dame Awards, sarà esposto ad Amsterdam

Orgoglio italiano per Reefilla, startup torinese, grazie a Voltalab, il “generatore” portatile elettrico nominato ai Dame Awards 2025 (categoria “Electronic & Electrical Systems”). Il prestigioso premio di design del settore nautico al METSTRADE 2025 di Amsterdam. L’annuncio arriva da AS Labruna, che ha siglato un accordo con la startup per la distribuzione commerciale in Europa (leggi). Nella tabella qui sotto i dati di Voltalab, il prodotto sarà esposto nello stand di AS Labruna (Hall 1 – stand 263) alla fiera dei Paesi Bassi.

La leggenda del football americano Tom Brady si aggiudica il campionato mondiale E1

Il Team Brady ha vinto l’E1 Miami GP e il titolo E1 2025, battendo il Team Rafa (quello del tennista Nadal). Dopo nove gare su quattro continenti, il team guidato da Sam Coleman ed Emma Kimiläinen ha ottenuto la vittoria nell’ultima finale. Quattro team erano in competizione: Team Brady, Team Rafa, Team Blue Rising e Aoki Racing. Il Team Brady ha vinto tutte le gare e ha ottenuto il titolo per il secondo anno. Il team è di proprietà di Tom Brady, leggenda del football americano.

