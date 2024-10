Nautica flash: e-traghetto a Ravenna, merci su vela in Atlantico, Salone di Venezia

Nautica elettrica, non ibrida, anche per i traghetti seppure per piccole tratte ma con 120 corse giornaliere:succede a Ravenna. In Atlantico torna la vela per cognac e vini prestigiosi. Merito degli impegni net zero delle aziende. Aperte le iscrizioni al Salone di Venezia che dedica ampio spazio alle barche elettriche.

A Ravenna la nautica è elettrica, un bando per un traghetto

A giugno il via libera della Regione Emilia Romagna, ha stanziato 3,5 milioni, ora c’è il bando di gara europeo per il traghetto elettrico di Ravenna. La gara mira ad acquisire la barca a zero emissioni che collegherà Porto Corsini a Marina di Ravenna.

Con questo bando si sostituirà un mezzo considerato vetusto e non più adeguato per efficacia e impatto ambientale. L’importo complessivo è di 5 milioni: 3,5 milioni dalla Regione Emilia Romagna, 800mila dal Ministero dei Trasporti, 500mila dal Comune di Ravenna.

Questi fondi arrivano attraverso le compensazioni di Snam per il rigassificatore di Punta Marina. A cui si aggiungono 200mila euro da Start Romagna che gestisce il servizio e che per potenziarlo riceverà 150mila euro dalla Regione.

Il bando per del traghetto ro-ro passeggeri – per la progettazione sono stanziati 150mila euro compreso anche il sistema di ricarica. Il servizio ha un orario invernale ed estivo con fino a circa 100 / 120 corse giorno per circa 300 / 320 giorni/anno. Insomma un uso intenso.

La lunghezza totale prevista è di 40 metri per 8,5 dove si devono imbarcare minimo 200 passeggeri. Si devono imbarcare anche veicoli. Tutte le specifiche, dalla velocità all’autonomia sono indicate nel bando al link.

Merci a vela per l’Atlantico: cognac e vino con la forza del vento

Prima la traversata, poi la consegna a buon fine delle merci e ora – dopo il ritorno al porto di Le Havre – il vero e proprio varo a Haropa Port. Stiamo parlando di Anemos – della compagnia TOWT – la barca a vela da carico specializzata nei trasporti decarbonizzati lungo l’Atlantico.

Un buon test che ha soddisfatto gli armatori. Per lunedì prossimo (28 ottobre) hanno organizzato il varo: «Questo evento unico dimostra la fattibilità del trasporto merci al 100% senza emissioni di carbonio e simboleggia un importante punto di svolta verso una logistica più sostenibile».

Vediamo i dati: «Questa è la prima volta in circa un secolo che circa 1.000 tonnellate di merci vengono caricate su una grande nave da trasporto a vela». Si tratta di quasi 900 pallet del peso di circa 1,2 tonnellate ciascuno.

La riscoperta della navigazione a vela è il frutto delle certificazioni che chiedono alle imprese di ridurre il loro impatto ambientale. Nel caso di Anemos l’85% del carico era costituito da champagne e cognac in collaborazione con Martell Mumm Perrier Jouët, filiale di Pernod Ricard, impegnata con TOWT dal 2021.

Questo è in tassello del «percorso complessivo di neutralità carbonica entro il 2050 che copre l’intera catena del valore».

Stessa logica sostenibile per Château La Coste che fa navigare i suoi vini attraverso l’Atlantico. Trasporti decarbonizzati che si associano con la certificazione Demeter per l’agricoltura biodinamica. La sostenibilità del trasporto merci diventa sempre più un traguardo per numerose aziende. Come anche per la Maison Joseph Drouhin, terza azienda presente con i suoi prodotti su Anemos.

Via alle iscrizioni per il Salone di Venezia, forte attenzione alla nautica elettrica

Con l’apertura delle iscrizioni per diventare espositore via alla sesta edizione del Salone Nautico Venezia che si terrà nello storico Arsenale dal 29 maggio al 2 giugno 2025. Una manifestazione che da offre abbastanza spazio alla nautica elettrica.

Oltre 270 espositori, tra indoor e outdoor, e 300 imbarcazioni su un bacino acqueo di 55.000 mq per 30mila visitatori. Questi i numeri per l’ultima edizione.

Gli organizzatori sottolineano: «Protagonista di eccellenza sarà il segmento delle imbarcazioni elettriche e a idrogeno, che sta guadagnando sempre più spazio grazie al crescente impegno verso una nautica sostenibile e in cui il Salone crede sin dalla sua nascita per diventare un punto di riferimento su questi temi».

