Nautica flash: e-pedalò, incentivi fino al 15 luglio, E1 Race Bird

In Sardegna debutta l’e-pedalò a pedalata assistita di GardaSolar e arrivano i primi via libera alla spesa degli incentivi per l’acquisto dei motori elettrici. Ma c’è ancora tempo, fino al 15 luglio, per presentare la domanda. Buon successo sul Lago Maggiore della tappa del GP E1 dedicato alla nautica elettrica. In gara celebrità come Tom Brady, ha vinto la tappa italiana, e una leggenda del tennis come Rafael Nadal. Sono alcune delle notizie sulla settimana elettrica in acqua.

A Cannigione in Sardegna debutta GOGO Pedal-E, e-pedalò a pedalata assistita di GardaSolar

Dopo aver innovato la mobilità su acqua con barche solari ed elettriche, dai GOGO al primo ebus italiano, GardaSolar porta in Sardegna il pedalò a pedalata assistita, già disponibile a noleggio a Cannigione, località balneare nel comune di Arzachena. Siamo nel Nord della Sardegna. A proporlo ai turisti è Maristella Angioni, imprenditrice turistica, che da poche settimane lo ha messo a disposizione per il noleggio.

«L’idea è semplice: unire la familiarità del classico pedalò con la comodità di un sistema di pedalata assistita, simile a quello delle moderne biciclette elettriche. Il risultato è un mezzo accessibile, silenzioso e sostenibile, perfetto per esplorare le spiagge e le calette del litorale gallurese, anche quelle difficili da raggiungere – spiega l’imprenditrice -. Un sostegno per chi non ha un fisico da atleta o ha problemi fisici e può pedalare ma non troppo».

Pedalare senza fatica

Come spiega il titolare di GardaSolar Alberto Pozzo l’e-pedalò «è dotato di un motore elettrico da 250 watt che permette di ridurre lo sforzo necessario per muoversi sull’acqua. La sensazione è quella di un’attività rilassante, adatta anche a chi non è particolarmente allenato o ha difficoltà motorie. La pedalata assistita consente infatti a tutti di navigare facilmente senza affaticarsi».

Durante le settimane di test a Cannigione «la batteria, dopo più giornate d’uso era ancora al 42% di carica, segno di un’autonomia più che adeguata per le esigenze dei nostri clienti. Questo garantisce tranquillità, senza bisogno di ricariche frequenti. C’è una forte attenzione al design e all’ergonomia: i sedili, comodi e spaziosi, possono ospitare fino a cinque persone. Il mezzo è dotato di una pedana centrale e di uno scivolo posteriore per tuffarsi in acqua. Con GOGO Pedal-E – spiega l’imprenditrice che ha base a Mannena Cannigione – è possibile raggiungere spiagge meno frequentate».

Incentivi nautica: i primi via libera alla spesa, per le domande tempo fino al 15 luglio

Dopo due proroghe per mancanza di partecipanti, stanno arrivando i primi via libera alla spesa degli incentivi. Come si legge in un decreto ministeriale (clicca qui) sono state approvate 43 domande: poco più di 200mila euro di spese ammissibili, 100mila di incentivi. Un po’ poco rispetto ai 3 milioni stanziati. Speriamo però di essere smentiti. C’è, infatti, tempo fino al 15 luglio per presentare la domanda.

SCARICA LA GUIDA SUI MOTORI MARINI ELETTRICI

Al link del sito di Invitalia tutte le informazioni e la modulistica per partecipare al bando che prevede sia il finanziamento dei privati e dei piccoli diportisti sia delle aziende.

Motonautica elettrica: Tom Brady batte Rafael Nadal

Il Team Brady ha conquistato la sua prima vittoria nel Campionato Mondiale UIM E1 2025 nel quarto round della stagione che ha visto la serie di imbarcazioni da regata completamente elettriche scendere in acqua sul Lago Maggiore.

La squadra della leggenda del football americano Tom Brady ha tagliato per prima il traguardo con il suo E1 Race Bird. Il Team Rafa della leggenda del tennis Rafael Nadal è in cima alla classifica del campionato dopo essersi assicurato il secondo posto in Italia.

Rodi Basso, fondatore e Amministratore Delegato di E1, ha dichiarato: «È stato meraviglioso portare il Campionato in Italia per questo quarto round della seconda stagione. La battaglia per il campionato continua a Monaco tra due settimane». La regata si è tenuta al Marina di Verbella che ospita il programma di formazione E1 Pilot Academy.