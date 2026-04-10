











Nautica Flash questa settimana parla della flotta dei Candela P‑12, i mini‑battelli elettrici da 30 posti adottati in Norvegia dall’operatore Boreal AS. Si espande anche Aqua superPower, che rafforza le sue alleanze europee per lo sviluppo della rete di ricarica dedicata alla nautica elettrica. Intanto continua a crescere la motonautica a zero emissioni: il campionato mondiale farà tappa in Italia con l’E1 Lake Como GP 2026, ospitato da Villa d’Este il 25 aprile.

Nei fiordi norvegesi i battelli con foil di Candela Technology

Dalla Svezia, dove è nata, alla vicina Norvegia. Candela Technology ha tagliato un altro importante traguardo, dopo i buoni successi in Asia e in Arabia, con la vendita all’operatore norvegese Boreal AS del modello Candela P-12. Le imbarcazioni sono destinate agli spostamenti lungo la costa norvegese, caratterizzata dai fiordi dove il trasporto via acqua è parte essenziale della mobilità quotidiana e turistica.

I punti di forza di queste imbarcazioni sono una velocità di crociera di 25 nodi e un’autonomia di circa 40 miglia nautiche. «La flotta di 20 unità consentirà partenze più frequenti e tempi di viaggio più rapidi». Questa la sfida sottolineata da Nikolai Knudsmoen Utheim, CEO di Boreal: «Il nostro investimento permetterà nuove rotte ad alta velocità sia nelle città sia nelle aree rurali». Si punta a record internazionali. «La Norvegia ha già guidato l’elettrificazione del trasporto marittimo. Con questa flotta, Boreal vuole compiere il passo successivo: accelerare i viaggi ad alta velocità a zero emissioni lungo la costa norvegese e contribuire a portare le imbarcazioni elettriche in nuovi mercati oltre la Norvegia».

Test recenti del P-12 a Stoccolma hanno confermato livelli di rumore in cabina di soli 64 dB — inferiori a quelli di treni, aerei o traghetti moderni — rendendola l’imbarcazione ad alta velocità più silenziosa in servizio. Le prime due imbarcazioni P-12 saranno consegnate nel 2027 e dovrebbero entrare in servizio su una delle diverse rotte attualmente in fase di valutazione in Norvegia e all’estero. Le restanti unità seguiranno in lotti annuali tra il 2028 e il 2030.

Aqua superPower si allea con Hellonext

Patto tra Aqua superPower ed Hellonext, produttore internazionale di soluzioni di ricarica in corrente continua (DC) ad alta tecnologia e di fascia alta. Alleanza tecnologica e commerciale per estendere la tecnologia in tutta Europa. Hellonext può contare su diverse installazioni operative in Spagna per porti e marine.

In base all’accordo, di Aqua superPower sarà il sistema di gestione dei punti di ricarica (CPMS) di riferimento per le implementazioni marine di Hellonext. Sfruttando la propria esperienza come Charge Point Operator (CPO) ed eMobility Service Provider (EMSP), Aqua superPower fornirà un pacchetto completo di servizi, tra cui CPMS, connettività, gestione SIM, monitoraggio della piattaforma e funzionalità EMSP per l’utente finale. Nel suo ruolo di EMSP, Aqua superPower indirizzerà attivamente la propria rete di utenti di imbarcazioni elettriche verso le installazioni Hellonext, aumentando l’utilizzo.

Oltre l’installazione c’è da aumentare l’uso delle colonnine. Aqua superPower gestirà le operazioni end-to-end, tra cui monitoraggio remoto, bilanciamento dinamico dei carichi, fatturazione, roaming, coordinamento della manutenzione e assistenza clienti 24/7. Questo il dato tecnico ma le due aziende annunciano che collaboreranno attivamente su opportunità commerciali, condividendo contatti e soluzioni integrate hardware e software, su misura.

«Questa partnership rappresenta una tappa significativa nella nostra strategia per diventare il partner di riferimento CPMS ed EMSP nel settore marino e nell’intera e-mobility – ha dichiarato Karen Gill, COO di Aqua superPower – Insieme offriamo una combinazione convincente di hardware affidabile e una piattaforma digitale scalabile». Manuel Sande e Castro, Global Sales Director, ha aggiunto: «Hellonext è impegnata a fornire soluzioni di ricarica ad alte prestazioni a supporto della transizione energetica globale».

Il mondiale di motonautica elettrica fa tappa al Lago di Como

L’UIM E1 World Championship amplia i suoi investimenti con l’obiettivo di rendere sempre più attrattiva la corsa in acqua a zero emissioni. Ha annunciato per esempio la partnership con Fever in qualità di official ticketing partner.

L’accordo pluriennale è destinato a offrire agli estimatori dello sport esperienze esclusive in prima fila per assistere alle sfide sull’acqua. La partnership debutterà in Italia in occasione dell’E1 Lake Como GP 2026, ospitato da Villa d’Este il 25 aprile, dove gli ospiti avranno l’opportunità di vivere il Campionato dagli spettacolari giardini dell’hotel Villa d’Este.

Una importante doppia vetrina: turistica per il lago, definito l’electric lake d’Europa, promozionale per la nautica elettrica. Un evento per diffondere le opportunità offerte da una motorizzazione rispettosa dell’ambiente con natanti super veloci ma silenziosi, a zero emissioni, senza la classica e fastidiosa puzza dei motori termici e senza la possibilità di sversare in acqua gli idrocarburi.