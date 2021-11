Nautica elettrica, se ne parla a Cagliari (3 dicembre)

La nautica elettrica in una città che vuole valorizzare le vie d’acqua. Non solo il mare, il Golfo di Cagliari scelto come campo di regate italiano per le Olimpiadi, ma anche i canali che legano la città a siti naturalistici come lo stagno di Molentargius.

Lo specchio d’acqua che si colora di rosa grazie ai fenicotteri. Di mobilità sostenibile in acqua si parlerà il 3 dicembre.

L’appuntamento è dalle 16 alla sezione cittadina della Lega Navale Italiana ed è organizzata dalla sezione sarda di Atena (Associazione italiana di tecnica navale) in collaborazione con Lega Navale Italiana – sezione Cagliari e con il patrocinio di SAE (Society of Automotive Engineers Torino Group). Questo il titolo dell’incontro: “Mobilità sostenibile in acqua e le sue possibili applicazioni dai porti turistici della Sardegna al piano strategico della città metropolitana di Cagliari“.

Cagliari e porti turistici della Sardegna

Si parlerà della città, ma pure dei tanti porti turistici sardi che puntano alla transizione energetica, ricordiamo l’ esperienza in quello di Teulada con i primi servizi elettrici, come si legge anche nello stanziamento da 700 milioni di euro per elettrificare le banchine portuali. Progetto dove sono presenti quasi tutti i porti dell’isola (leggi qui).

Il programma

Alle 16 apertura dei lavori con Vittorio De Riso della Lega Navale Italiana

Massimo Deiana – presidente Autorità di sistema Portuale del mare di Sardegna

“Strumenti per l’implementazione della mobilità sostenibile in acqua. Ruolo dei porti turistici della Sardegna”

Marco Naseddu – Centro regionale programmazione – Regione Sardegna

“Strumenti per l’implementazione della mobilità sostenibile in acqua. Ruolo dei porti turistici della Sardegna”

Francesca Caldara – Fai Saline Conti Cecchi

“La mobilità sostenibile in acqua come strumento di promozione delle Saline Conti Vecchi”

Stefano Mameli – Città metropolitana di Cagliari

“Il ruolo della città metropolitana di Cagliari per lo sviluppo della mobilità sostenibile in acqua”

Ginevra Balletto – Università di Cagliari-Dicaar

“Il ruolo della pianificazione strategica tra urban design e mobilità sostenibile nelle acque confinate. Cagliari come caso studio

Luca Carboni – Gardasolar e Atena

“Circular economy e green design: dal catamarano multifunzione alla GOGO”

Luciano Biggio

Considerazioni conclusive

