Nautica elettrica: la tecnologia di LaBruna al Boot di Düsseldorf

Cresce la nautica sostenibile italiana. In prima fila aziende come LaBruna che riescono ad offrire con la tecnologia elettrica anche soluzioni ad idrogeno e metanolo per generatori/range extender che permettano di aumentare l’autonomia. Appuntamento al salone nautico Boot di Düsseldorf dal 20 al 28 gennaio.

Elettrico più sostenibile con range extender per le barche

Crescono potenze di motore e capacità di batteria nella nautica. Sviluppi ed evoluzioni che garantiscono una maggiore sostenibilità d’uso nella scelta elettrica. Soprattutto per il piccolo diporto, ma nella navigazione per imbarcazioni più grandi e per rotte medio lunghe bisogna fare i conti con la necessità di maggiore autonomia che non sempre viene garantita dalle batterie.

La soluzione possono essere sia idrogeno che metanolo per generatori/range extender che possono garantire più giorni di navigazione. Questa la soluzione proposta da La Bruna che al salone tedesco propone anche altri prodotti come e-power 10 ovvero il kit marino elettrico per convertire con gran facilità e in tempi rapidi il sistema di propulsione diesel (leggi qui). Una rimotorizzazione molto più semplice nella nautica rispetto ai tanti problemi del retrofit su strada.

Navigazione sempre più sostenibile, aumentare l’autonomia

“Lo sviluppo tecnico e tecnologico delle motorizzazioni non può che mirare alla salvaguardia dell’ambiente e alla tutela dell’ecosistema mare. Noi lo facciamo – sottolinea il Ceo Massimo Labruna – garantendo prestazioni massime in termini di velocità, autonomia ed affidabilità ed i nostri risultati nelle competizioni internazionali lo confermano. Il nostro obiettivo è navigare verso un futuro pulito e cristallino come le acque dei nostri mari“. Parole da chi nato con i motori termici si è orientato verso la mobilità green e a emissioni sempre più ridotte.

Nel dettaglio LaBruna spiega la presenza in Germania dove : “Saranno presentati i generatori/range extender della serie PB con fuel cell a metanolo che aumentano l’autonomia delle propulsioni elettriche – conclude LaBruna – senza impattare sull’ambiente e i kit di elettrificazione ed ibridizzazione per chiunque voglia motorizzare la sua imbarcazione“.

