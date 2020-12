Nautica elettrica: domani (4 dicembre) webinar con Enel X

Domani, venerdì 4 dicembre alle 11,30, si tiene il webinar: “La rivoluzione della nautica elettrica parte da Venezia”.

Un dialogo on-line tra i fondatori di e-concept Claudio Ianelli (anche Ceo) e Matteo Bartoli, Elisa Tosoni responsabile E-Mobility Enel X per il Triveneto e Michele Solari, titolare di barchelettriche.it. Modera Gian Maria Brega.

Le prospettive della nautica elettrica

Si parla di “mobilità sostenibile” sull’acqua e le sue prospettive di mercato. Non si poteva non partire da Venezia dove vi è una delle più alte concentrazioni di imbarcazioni al mondo all’interno di un contesto urbano. Nella città lagunare si è presentata la colonnina sull’acqua di e-concept che vuole finanziare il suo progetto anche attraverso l’equity crowdfunding, (con buoni risultati a leggere qui ) e sul tema ricordiamo anche il grande successo di una iniziativa simile partita in questi giorni e firmata da Sealance.

Per partecipare

Basta collegarsi alle 11.30 sulla pagina Facebook di Ecomill.

