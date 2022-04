Nautica elettrica a Venezia? Concorso per immagini di e-concept

Il tema del concorso è la “Venezia del futuro”, giustamente visto che nel presente si fa il pieno di problemi ambientali, ed è bandito dagli imprenditori di e-concept, società veneziana nota soprattutto per le colonnine di ricarica per le barche. Un e-contest dedicato a sensibilizzare i cittadini su sostenibilità, nautica elettrica e cambiamento climatico.

Come funziona? Con “e-contest invitiamo a rappresentare attraverso un’immagine la propria visione di Venezia nel futuro, con particolare attenzione all’evoluzione ecologica della città e della sua mobilità su acqua“.

La partecipazione al contest è aperta a tutti, senza limiti di età. “L’invito è per tutti coloro che amano Venezia e che sognano per la città un futuro sostenibile. I partecipanti possono produrre un’immagine – sia essa una fotografia o foto ritoccate/ modificate, grafiche realizzate a computer, collage – che possa rappresentare, secondo la libera interpretazione dell’autore, Venezia nel futuro“.

Per partecipare c’è tempo fino al 16 maggio

La deadline per l’invio delle immagini è fissata al 16 maggio 2022 e dopo saranno selezionate le 20 immagini che avranno ottenuto il punteggio maggiore, secondo i termini del regolamento; tra queste sarà poi selezionata l’immagine vincitrice.

La giuria del concorso è formata da Claudio Iannelli, fondatore di e-concept; Mara Sartore, direttrice di Lightbox e responsabile marketing e comunicazione di e-concept; l’architetto Sergio Pascolo, docente presso Iuav e presidente dello Venice Urban Lab; Jane Da Mosto, co-fondatrice del NGO We are here Venice; Silvia Pavanati, responsabile marketing di JEVE. Il concorso è organizzato in collaborazione con Lightbox e con JEVE, Junior Enterprise dell’Università Ca’ Foscari di Venezia

Premio da 1000 euro e tour in barca elettrica (se le lasciano navigare…)

Per la migliore immagine è stato messo in palio un premio da 1000 euro per sostenere un progetto futuro del vincitore, e un giro panoramico su un’imbarcazione a propulsione elettrica nella laguna di Venezia. Per partecipare, scaricare il regolamento e compilare la domanda cliccare sul link. Per maggiori informazioni scrivere a concorso@e-concept.it

Lodevole iniziativa ma per alcune imbarcazioni elettriche in Laguna vige un anti storico, per essere gentili, divieto. Una assurdità fatta presente più di dieci anni fa dalla capitaneria di porto. Ma su questo fronte non si è fatto niente. Peccato…

