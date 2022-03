Vietato navigare in elettrico. sono a rischio perfino i soldi stanziati dal Pnrr. Altro che promozione. In Italia la nautica a batteria viene ostacolata e osteggiata. Burocrati e cavilli fermano un fenomeno che, come abbiamo documentato su Vaielettrico, sta conquistando tutto il mondo (leggi qui).

Oltre il danno la beffa perché in Italia ci sono battelli che fondamentalmente offrono un servizio pubblico di trasporto (leggi qui) e pure in mare aperto, ma sono esclusi dai bandi, Che non solo ignorano l’elettrico, ma adddirittura in alcuni caso lo vietano. Misteri della fede.

L’allarme di Assonautica: “A rischio i fondi del Pnrr”

In questi giorni Assonautica ha lanciato l’allarme: se non si chiarisce l’interpretazione delle norme o se non vengono adeguate si rischia di perdere i fondi del Pnrr. Lo leggiamo in una lettera inviata da Michele Solari, referente nautica elettrica dell’associazione insieme alla direttrice della sede di Venezia Elena Magro, al sottosegretario del ministero della Transizione ecologica Vannia Gava.

Sintetizziamo la richiesta dell’associazione: i bandi di finanziamento del Pnrr per i battelli elettrici per il trasporto pubblico locale rischiano di naufragare e non approdare a destinazione. Si cita il programma Isole Verdi che interessa 19 piccole isole italiane – Isola del Giglio, Capraia, Ponza, Ventotene, Isole Tremiti, Ustica e Pantelleria e altre – a cui in teoria sono destinate imbarcazioni elettrice ed ibride.

L’altro progetto citato da Velari è quello di Torino che con il Pnrr vuole acquistare due barche elettriche o ibride per trasportare passeggeri lungo il Po. Come abbiamo documentato tempo fa (leggi qui) a Torino già dal 2018 si parla di questo progetto.

Normativa da adeguare

Velari nella lettera scrive “La normativa di settore non prevede in Italia la possibilità di utilizzare la propulsione solo elettrica per navi/battelli da lavoro (quindi anche per il Tpl)”. Giustamente il rappresentante di Assonautica fa notare che seppur i finanziamenti: “Si riferiscono anche alla propulsione ibrida non elimina il problema”.

L’ibrido ha un impatto minore sulla riduzione dell’inquinamento che è pur sempre la ragion d’essere dei veicoli a batteria.

Velari cita le tante esperienze presenti in Europa e sottolinea : “A causa della normativa inadeguata, l’Italia è sicuramente indietro”. Basti pensare che a Venezia sono in ballo centinaia di milioni di finanziamenti (leggi qui) con l’assurdo che gli interventi sulla flotta pubblica possono avere scarsi effetti sul miglioramento della qualità dell’aria e la salute pubblica.

La circolare della Capitaneria

C’è una circolare della Capitanerie di porto di Venezia che impone l’utilizzo della propulsione elettrica solo come ausiliaria ovvero solo in caso di pericolo. L’ammiraglio nel documento chiede l’adeguamento della normativa: “Visti i progressi tecnologici della propulsione alternativa elettrica”. Ma la politica non ha visto e sentito, e non vede e non sente visto che ancora oggi non si vedono iniziative politiche sul tema.

