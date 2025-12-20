Natale: ecco 5 regali per chi va in scooter elettrico

Cinque idee per i regali di Natale pensate per chi possiede uno scooter o una moto elettrica. Accessori utili, soprattutto a supporto della tecnologia di bordo, che acquistano un significato particolare per chi ha scelto le due ruote a zero emissioni.

Hai un amico centauro che ha scelto la via dell’elettrico e vuoi regalargli qualcosa di diverso dai “soliti” guanti in pelle? Col Natale alle porte, l’occasione è propizia.

Abbiamo selezionato cinque-idee regalo da mettere sotto l’albero tra gli accessori del mondo a due ruote che ben si adattano alle esigenze della mobilità a zero emissioni.

1) Carica-batterie portatile “intelligente” e adattatori universali



Anche se molti veicoli elettrici hanno un carica-batterie integrato, un modello portatile aftermarket può offrire maggiore flessibilità di ricarica. Importante è trovare un charger “smart” che possa adattarsi a diverse potenze e che includa un set di adattatori per le varie prese di ricarica pubbliche e domestiche (es. Shuko, Type 2). Questo garantisce la compatibilità con le diverse infrastrutture disponibili, massimizzando le opzioni di ricarica in viaggio.

2) Supporto smartphone con ricarica wireless integrata

I motociclisti di veicoli elettrici utilizzano spesso app di navigazione o monitoraggio batteria che scaricano rapidamente il telefono. Un supporto robusto da manubrio con ricarica wireless integrata, o con un’uscita USB dedicata da collegare direttamente alla batteria del veicolo, è un accessorio pratico e indispensabile.

3) Pellicole protettive per display

Può sembrare un vezzo ma non lo è. Soprattutto sulle moto elettriche, dove il display è parte integrante dell’interconnessione tra uomo e veicolo, proteggere i sistemi tecnologici da eventuali danni esterni è fondamentale.

Esistono speciali pellicole protettive di rivestimenti che offrono anche diverse funzionalità, oltre alla semplice protezione dai graffi. Le pellicole sono spesso realizzate in PVC trasparente, anti-riflesso o materiali idrogel, progettati per essere resistenti e facili da applicare. Alcune pellicole, come quelle PPF (Paint Protection Film), offrono anche proprietà di auto-rigenerazione con il calore.

4) Scatole per custodia e trasporto batterie

La possibilità di rimuovere le batterie dagli scooter elettrici per poterle ricaricare comodamente a casa è una soluzione ormai standardizzata tra i produttori. Ma l’operazione di trasporto non è sempre pratica, anche solo per una questione di…peso.

Esistono però in commercio, scatole specifiche per batterie removibili. Protettive, portatili e leggere. Si tratta di custodie realizzate in materiale ABS resistente, progettate per essere impermeabili e antipolvere, offrendo massima protezione durante il trasporto o la ricarica esterna. Ovviamente hanno un design portatile che ne facilita l’uso.

5) Abbigliamento invernale

Sono oggetti universali e universalmente riconosciuti come regali natalizi “tattici”. E valgono anche per chi guida in elettrico. Guanti, giacche impermeabili, scaldacollo e, in generale, tutto il vestiario di settore che nei mesi invernali fa la differenza. Compreso il coprigambe tanto apprezzato nel quotidiano dagli scooteristi.

Anche qui parliamo di prodotti sempre più evoluti e commercializzati. Sicuramente i più facili da reperire per chi è arrivato tardi con le spese natalizie…