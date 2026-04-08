











Nascerà una Opel dalla Leapmotor B10: l’alleanza tra Stellantis e la marca cinese continua a dare frutti. La produzione in Spagna.

Nascerà una Opel, un Suv prodotto a Saragozza

Stellantis sta vagliando l’ipotesi di sviluppare congiuntamente con Leapmotor un Suv elettrico a marchio Opel. Suv che utilizzerebbe la tecnologia della casa automobilistica cinese e sarebbe prodotto nello stabilimento di Stellantis a Saragozza, in Spagna. Lo riferisce la Reuters, secondo cui un eventuale nuovo modello avrebbe un’architettura comune con il Suv compatto B10 di Leapmotor. Anche questo dovrebbe essere assemblato entro la fine dell’anno per il mercato europeo nello stabilimento di Saragozza. Va ricordato che Stellantis e Leapmotor hanno dal 2023 una joint venture, Leapmotor International, per commercializzare le vetture del gruppo cinese in Europa. Secondo le indiscrezioni, la produzione del nuovo modello Opel dovrebbe iniziare nel 2028, con obiettivo di produzione annua di 50.000 veicoli.

Tempi e costi di sviluppo molto più ridotti con tecnologia cinese

L’accordo aiuterebbe Stellantis a ridurre tempi e costi di sviluppo di un nuovo modello elettrico. E lascerebbe al gruppo spazio per concentrarsi su vetture ibride. Stellantis, dal canto suo, ha fatto sapere che tra i due partner c’è ‘dialogo costante‘ sulle modalita’ per ampliare la collaborazione. Ma non ha commentato le indiscrezioni. Il Ceo Antonio Filosa, che ha assunto la guida dell’azienda nel giugno dello scorso anno, presenterà il nuovo piano strategico a lungo termine il 21 maggio. E quella potrà essere l’occasione per dare dettagli su eventuali nuove iniziative. In un primo momento si era pensato che il modello Opel da costruire su base Leapmotor fosse la piccola T03, un grande successi di vendite in Italia. Ma ora i due partners avrebbero deciso di concentrarsi su un clone della B10, ovviamente con stile Opel.