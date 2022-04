Nasce UnipolMove, farà concorrenza a Telepass

Il Gruppo Unipol crea UnipolMove ed entra nel business del telepedaggio autostradale, dei parcheggi e di una serie di altri servizi di mobilità. Il passo verso il car sharing o la ricarica delle auto elettriche è breve. Vedremo. Fatto sta che il colosso cooperativo delle assicurazioni (10 milioni di utenti) con UnipolMove entra in concorrenza diretta con Telepass.

Prossimo passo ricarica e car sharing?

UnipolMove è il device che consente il pagamento del pedaggio autostradale e di una serie di altri servizi legati alla mobilità: multe, bollo, parcheggi, ZTL e rifornimento di carburante. L’ha realizzato UnipolTech, la società del Gruppo che progetta ed eroga servizi telematici, a partire dalla famosa “scatola nera” installata da anni sulle auto degli assicurati della compagnia.

Universo Unipol: la mobilità dall’ A alla Z

I sevizi di pagamento elettronico dei pedaggi, prima in regime di monopolio, sono stati ora liberalizzati. E Unipol ha intenzione di giocare anche qui da protagonista come partner di mobilità a 360 gradi. Copre infatti la quasi totalità dei bisogni di un automobilista: UnipolService, con le sue 4.000 carrozzerie, UnipolGlass con i suoi 200 centri cristalli, UnipolAssistance, con i suoi 300 operatori per l’assistenza 24/7 e UnipolTech, leader nel campo della telematica con oltre 4 milioni di scatole nere installate. Con l’acquisizione di UnipolRental è entrata nel mercato del Noleggio a Lungo Termine, gestendo oltre 65 mila veicoli. La piattaforma online Tenutabene.it si occupa di autovetture usate, a favore dell’economia circolare.

«Siamo il primo operatore ad aver ottenuto la certificazione con la nuova normativa europea di Servizio di telepedaggio europeo – ha dichiarato Giacomo Lovati, Chief Beyond Insurance Officer di UnipolSai – Con questo servizio aggiungiamo un ulteriore tassello al piano di sviluppo della mobilità, sempre partendo dal nostro prodotto core ossia la polizza assicurativa».

UnipolMove si può acquistare presso tutte le agenzie del Gruppo, sul sito UnipolMove.it e sull’App UnipolMove. Il servizio sarà gratis per i primi 6 mesi e poi costerà 1 Euro al mese.

