











Nasce una Opel dalla Leapmotor B10, ma in Spagna: la conferma è venuta da Stellantis, partner e socio del costruttore cinese. Ricordiamo che Leapmotor, con la T03, è largamente leader nell’elettrico in Italia.

Nasce una Opel: è l’atteso Suv sulla base della B10

La Spagna continua ad attrarre investimenti nell’elettrico, mentre in Italia siamo fermi alle promesse del ministro Adolfo Urso. E ora è la volta di Stellantis ad annunciare che l’espansione dell’alleanza con Leapmotor avrà la sua base produttiva proprio in Spagna. Con due sviluppi. 1) In primo luogo, con la decisione di aumentare significativamente la produzione nello stabilimento di Figueruelas, a Saragozza. Con il partner cinese si sta definendo l’aggiunta di una nuova linea per la produzione del nuovo modello C-SUV BEV di Opel, sulla base della Leapmotor B10. Con inizio di produzione nel 2028. Il nuovo modello si aggiungerà all’attuale produzione della Peugeot 208 e della Lancia Ypsilon. Leapmotor porterebbe inoltre nello stabilimento la produzione del B10, con potenziale avvio già nel 2026. 2) In secondo luogo con l’assegnazione alla fabbrica di Villaverde (Madrid) di un altro nuovo modello Leapmotor dalla prima metà del 2028.

La proprietà della fabbrica di Madrid all’alleanza col partner cinese

Ma proprio su questo secondo accordo è previsto uno sviluppo ancora più interessante. La proprietà stessa della fabbrica di Villaverde potrebbe passare alla joint-venture che i due partner hanno creato nel 2023 per le attività Leapmotor fuori della Cina. E i due alleati intendono coopererare negli acquisti, grazie alle loro dimensioni e forza combinate. L’obiettivo, si legge in una nota, “è rafforzare la competitività nei prezzi, sfruttando l’ecosistema cinese dei veicoli a nuova energia. Valorizzando al contempo le capacità della supply chain europea per aumentarne la resilienza e accelerare il time-to-market dei nuovi modelli”. In soldoni, la strategia del n.1 di Stellantis Antonio Filosa sembra essere: meglio allearsi con i cinesi, se non puoi batterli. Non a caso il top manager campano parla di “una vera vittoria per entrambi”. E di “posti di lavoro e localizzazione avanzata in Europa della produzione di veicoli elettrici di livello mondiale a prezzi accessibili per le reali esigenze dei clienti.