Nasce SiRicarica, da NaturaSì, DriWe e Lapo Elkann

Nasce SiRicarica, la start-up di NaturaSì, DriWe, Garage Italia. Si parte con 14 punti di ricarica per auto e un servizio di “bike charge” con altre 6 stazioni.

Il proposito è aggiungere 14 colonnine entro il primo semestre del 2021 e fino ad altre 26 nei successivi 12 mesi. Puntando non soltanto alle grandi città, ma anche ai piccoli comuni. Spiega Fausto Jori, ad di NaturaSì: “Le colonnine potranno essere usate dai nostri clienti e da tutti i cittadini dei territori coinvolti. In genere quando si pensa a NaturaSì si pensa ‘solo’ al cibo biologico. In realtà bio è tante cose: crediamo nel rispetto del Pianeta a 360 gradi. E pensiamo sia necessario un salto di paradigma culturale per garantire un futuro più sostenibile. Un salto che non può prescindere dalla transizione ecologica anche nel campo della mobilità”. Per questo l’azienda del bio ha messo la sua esperienza in termini di sostenibilità e di rete territoriale a disposizione di DriWe, uno dei player più innovativi in Italia. DriWe Charge è una colonnina di ricarica con 22kW di potenza: nel tempo di una spesa, è possibile fare un buon rabbocco a qualsiasi EV.