Nasce Multimobility, polizza ad hoc per la micromobilità

Nasce la prima polizza in Italia che tutela i conducenti di bici, e-bike e mezzi per la micromobilità elettrica di proprietà o in sharing. Si chiama Multimobility ed è un prodotto di 24hassistance, realtà associata a Confindustria ANCMA specializzata in soluzioni per le due ruote.

Sempre più mezzi leggeri in strada

Cambia la mobilità in città e cresce l’utilizzo di monopattini elettrici, biciclette tradizionali e a pedalata assistita. Una trasformazione nelle abitudini che apre scenari inediti sul fronte della convivenza urbana e, soprattutto, della sicurezza. E alimenta anche forti conflitti fra i diversi fruitori delle strade urbane.

E dal ClubAlfa comincia la caccia alle streghe

Lo dimostrano frasi come queste, tratte da un articolo pubblicato ieri dal sito ClubAlfa: “Strage di incidenti“, “I monopattini elettrici cadono uno via l’altro“, “Monopattini elettrici quanti rischi“. La conclusione dell’articolo è un monumento all’imparzialità: «Sarebbe questa la nuova mobilità? È la mobilità dolce, pulita, del futuro? Complimenti a chi l’ha inventata e a chi foraggia i produttori cinesi grazie agli incentivi. Che invece andrebbero all’auto».

L’idea di una polizza assicurativa dedicata, quindi, è quanto mai opportuna. Il fondatore e amministratore delegato di 24hassistance Matteo Fossati spiega infatti che da un sondaggio condotto fra i 200 mila clienti durante il periodo di lockdown è emerso che «il 63% ha una preferenza per i monopattini elettrici, le e-bike e altre alternative come hoverboard, monowheel e segway”.

Multimobility assicura la persona, non il veicolo

La nuova polizza pensata ad hoc assicura «la persona e non il veicolo» e quindi «vale anche quando si utilizzano questi mezzi in sharing e non di proprietà».

Multimobility si acquista direttamente online. Grazie alla firma elettronica avanzata bastano infatti pochi click per ottenere, da pc o da mobile, la propria polizza e ricevere tutti i documenti necessari via posta elettronica.

Le tre opzioni Multimobility, anche a tempo

Tre i pacchetti disponibili, con garanzie e massimali crescenti e personalizzabili. Si parte da 39 euro annui per le polizze individuali e 79 per quelle familiari, indipendentemente dal numero di persone da cui è composto il nucleo. Ma sono previste anche soluzioni giornaliere e opzioni integrate con altri prodotti assicurativi proposti da 24hassistance. Per esempio Bikeplatinum, la polizza bici che copre il furto su strade e luoghi pubblici.