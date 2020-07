Nasce JuiceMotion, noleggio+ricarica da Enel X e ALD

Nasce JuiceMotion, noleggio a lungo termine di auto elettriche e servizi di ricarica da Enel X e ALD Automotive, con un canone “tutto incluso “.

Nasce JuiceMotion, per battere anche l’ansia da ricarica

Con JuiceMotion, ALD e Enel X promettono di offrire un nuovo prodotto che “renderà ancora più conveniente il noleggio a lungo termine di un’auto elettrica“. Con un pagamento di noleggio e ricariche diluito negli anni di contratto. Una soluzione che offrirà tra le varie opzioni una card con 1.350 KWh inclusi da utilizzare presso le stazioni di Enel X e la fornitura della wall box domestica JuiceBox. Questo per avvicinare alla mobilità elettrica anche coloro che ancora temono di dover sopportare costi elevati rispetto alle motorizzazioni tradizionali. E di “rimanere a secco di energia” per mancanza di infrastrutture di ricarica. Nasce JuiceMotion e Alessio Torelli, responsabile Enel X Italia, ne spiega così la filosofia: “Grazie ad accordi come questo diamo la possibilità alle persone di passare all’elettrico in totale tranquillità. Sapendo di poter contare su una rete di punti di ricarica pubblici diffusi su tutto il territorio italiano. E di accedere a un network europeo di infrastrutture realizzato grazie agli accordi di interoperabilità e sui servizi avanzati per la ricarica dei veicoli in ambito domestico”.

Il 50% delle elettriche vendute passa per il noleggio

“Gli ultimi dati resi noti da Aniasa testimoniano che circa il 50% delle auto elettriche immatricolate nel 2019 in Italia è stato destinato al canale del noleggio”, aggiunge Giovanni Giulitti, General Manager di ALD Automotive Italia . “Negli ultimi anni si è diffusa una nuova consapevolezza da parte delle flotte aziendali verso il risparmio e la riduzione dell’impatto ambientale. Questo grazie anche alle nuove normative europee anti-inquinamento e alla recente normativa nazionale sull’ Ecobonus. Sempre più Fleet e Mobility Manager, nell’elaborazione della car policy, prestano un’attenzione particolare alle auto green”. Il target non è costituito solo dalle grandi aziende, ma anche da piccole e medie imprese, professionisti e clienti privati.

— Qui altre info su JuiceMotion. E qui: per Targa Telematics il 70% delle flotte aziendali pronte per l’elettrico