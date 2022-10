Nasce Fastway, start-up italiana della ricarica

Nasce Fastway, una start-up italiana della ricarica creata da due manager usciti dal gruppo Plenitude-Be Charge (ENI) con l’appoggio di Crescita Azimut.

Nasce Fastway da due manager ex Plenitude-Be Charge

Il Fondo Infrastrutture per la Crescita-Esg, istituito e gestito da Azimut Libera Impresa Sgr, investirà 50 milioni di euro in FastWay. La nuova società si occuperà dello sviluppo di una infrastruttura di ricarica pubblica veloce per veicoli elettrici su tutto il territorio nazionale. È stata co-fondata assieme agli ingegneri Paolo Esposto e Carlo Mereu, entrambi provenienti dall’universo Be Charge, acquisito nell’agosto 2021 dal gruppo Eni-Plenitude. I due manager avranno l’intera responsabilità della gestione, con il ruolo di amministratori delegati. Si occuperanno dello start-up dell’iniziativa, dello sviluppo e della gestione della rete di ricarica, assieme al cfo Serafino Marchio, che seguirà gli aspetti finanziari. Il piano industriale è molto ambizioso: prevede l’installazione di 15.000 punti di ricarica, principalmente fast (fino a 150 kW) ed ultrafast (fino a 400), in tutta Italia nell’arco di 10 anni.

Vuol diventare il principale operatore indipendente nella ricarica rapida in Italia

Fastway nasce per “diventare il principale operatore indipendente nel segmento della ricarica rapida”. Le stazioni di ricarica verranno realizzate su suolo pubblico, grazie a intese con i Comuni, e su suolo privato ad accesso pubblico. In prossimità di punti di interesse e di attrazione, come i grandi centri commerciali. “Abbiamo deciso di investire in questo progetto perché il settore della mobilità elettrica e delle emissioni zero è in crescita“, spiega Andrea Cornetti, ad Real Estate e Infrastrutture di Azimut Libera Impresa Sgr. “È in linea con la mission del nostro fondo, che persegue sia l’obiettivo di costruire un futuro più sostenibile sia di generare rendimenti finanziari in linea con le aspettative dei suoi investitori”. Il Fondo Infrastrutture per la Crescita-Esg ha già raccolto sottoscrizioni per più di 450 milioni da parte di 16 investitori istituzionali. Deliberando operazioni per un valore di circa 700 milioni, di cui 19 già finalizzate per circa 550 milioni.

