Nasce Eni Sustainable Mobility, per biometano ecc.

Nasce Eni Sustainable Mobility, la nuova società che punta su bioraffinazione, biometano e altri, in una logica di azienda multi-service e multi-energy.

Nasce Eni Sustainable Mobility, ad affiancare Plenitude-Be Charge

Non solo elettrico: per l’Eni la mobilità sostenibile si declina anche su prodotti “progressivamente decarbonizzati per la transizione energetica“. Ed ecco quindi che, accanto a Plenitude, che si occupa di rinnovabili e di ricarica (col marchio Be Charge), nasce Eni Sustainable Mobility. Ereditando gli asset della bioraffinazione e del biometano, con le bioraffinerie di Venezia e Gela e lo sviluppo di progetti quali Livorno e Pengerang, in Malesia, in corso di valutazione. Più il marketing e la commercializzazione, attraverso una rete di oltre 5.000 punti vendita in Europa, di tutti i vettori energetici tra cui l’idrogeno e l’elettrico, i carburanti anche di natura biologica come l’HVO (Hydrogenated Vegetable Oil) e il biometano, Nonché gli altri prodotti per la mobilità come i bitumi, i lubrificanti e i combustibili e tutti i servizi connessi alla mobilità (car sharing Enjoy, ristorazione e i negozi di prossimità).

Descalzi: affiancherà Plenitude, come seconda leva strategica

Claudio Descalzi, n.1 di Eni Group, spiega: “Questa nuova società rappresenta la seconda leva strategica. Da affiancare a Plenitude nel nostro percorso di transizione energetica per l’abbattimento delle emissioni Scope 3. Le più significative e difficili da eliminare, poiché generate dai clienti attraverso l’utilizzo dei prodotti. Attraverso questa operazione integriamo e liberiamo nuovo valore dalle nostre iniziative industriali- Prodotti e servizi basati su tecnologie innovative. E che andranno a costituire un’offerta unica e decarbonizzata per la mobilità“. Amministratore Delegato di Eni Sustainable Mobility, controllata da Eni al 100%, è Stefano Ballista, già Direttore Sustainable Mobility di Energy Evolution di Eni.