Nasce Enel X Way, il mondo Enel per la ricarica

Nasce Enel X Way: è questo il nome della nuova società che, all’interno di Enel Group, si occupa di ricarica e mobilità sostenibile. Alla guida di Elisabetta Ripa.

Nasce Enel X Way: un percorso avviato nel 2010

La nuova denominazione è stata comunicata anzitutto ai possessori App JuicePass o card Enel X per la ricarica. Precisando che nulla cambia nelle modalità di utilizzo e pagamento. Nella mail si ripercorre quanto fatto in questi primi 12 anni di lavoro nel campo della e-mobility: “Il percorso sviluppato dal Gruppo nel mondo della mobilità è stato graduale, con i primi progetti pilota sulla ricarica dei veicoli elettrici già nel 2010. Passando poi per l’adozione delle prime infrastrutture Fast Recharge nel 2013. E arrivando all’espansione su importanti mercati esteri come quello nordamericano nel 2017 e in Cina nel 2020. Oltre a tutti gli altri Paesi in cui il Gruppo è storicamente presente, dall’America Latina all’Europa, dall’Asia all’Oceania“.

Una struttura più robusta ora che l’EV diventa mass market

In pratica è finita l’era pionieristica e si apre quella dell’elettrico come mass-market, da affrontare con una struttura più robusta: ” Nel momento storico in cui ci troviamo”, si legge ancora nella mail ai clienti, “c’è la necessità di accelerare sempre più lo sviluppo della mobilità elettrica in giro per il mondo ed il Gruppo Enel vuole continuare a farlo da protagonista. È proprio per raccogliere questa sfida, che Enel X ha avviato un processo di riorganizzazione attraverso la creazione di una nuova divisione organizzativa dedicata alla mobilità elettrica. Questa divisione, con focus specifico sulla mobilità del futuro, sarà presente a livello Globale e operativa dal secondo trimestre del 2022. Tale processo si accompagnerà alla costituzione di una nuova società italiana – Enel X Way – che fornirà i servizi dell’App JuicePass.

