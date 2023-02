Nasce e-comer, il polo emiliano dell’elettrico Off-Highway

La reggiana Comer Industries crea una nuova divisione tutta elettrica: si chiamerà e-comer e si dedicherà al mercato dei motori e delle trasmissioni per veicoli elettrici. Lo scorso dicembre la società, quotata al segmento Euronext Growth Milan di Borsa Italiana, aveva rilevato due aziende emiliane già consolidate nella mobilità elettrica: Sitem Motori Elettrici e Benevelli Electric Powertrain. Vaielettrico ne scrisse salutando la nascita di un nuovo protagonista della E-Valley.

Comer Industries è un gruppo globale specializzato nella progettazione e produzione di sistemi avanzati di ingegneria e soluzioni di meccatronica per la trasmissione di potenza. Opera nei settori delle macchine per l’agricoltura, dell’attrezzatura edile e per la selvicoltura, dell’energia e dell’industria.

Una nuova “casa” per le new entry Benevelli e Sitem

Nata a Reggiolo (RE) nel ’70 per iniziativa della famiglia Storchi, ha superato il miliardo di euro di fatturato consolidato l’anno scorso, con 4 mila dipendenti in 3 continenti. Benevelli Electric Powertrain Solutions ha sede a Rubiera (MO). E’ specializzata nella progettazione e produzione di ponti assali e motoruote elettriche che offrono elevata efficienza e densità di potenza. Sitem Motori Elettrici di Castelnovo di Sotto (RE), sviluppa motori elettrici con tecnologie innovative. In configurazione rotativa o lineare (motori sincroni IPM, motori a flusso assiale, motori torque e motori ironless) oltre che tecnologie più tradizionali come motori sincroni SPM, motori a riluttanza e motori asincroni orientati alla trazione.

Le due società confluiscono ora in e-comer. Con questa nuova divisione il Gruppo «amplia la gamma di prodotti» e amplia il suo potenziale mercato con «la migliore tecnologia italiana applicata all’Off-Highway».

Storchi: “Nella rivoluzione elettrica da protagonisti”

Il prossimo futuro vedrà Comer Industries protagonista con i motori sincroni e asincroni, i motori a flusso assiale e la motoruota Serie WD300T. Sono prodotti che rispecchiano e anticipano le necessità del mercato.

«e-comer è parte di una strategia industriale ben definita volta a cogliere le opportunità in un mercato in forte evoluzione» commenta Matteo Storchi, Presidente e CEO di Comer Industries. «Il mondo della meccanica è nel pieno di una grande trasformazione grazie allo sviluppo e all’utilizzo di motori elettrici anche in questo settore. Comer Industries vuole essere protagonista ed esempio della meccanica italiana, con investimenti mirati alla realizzazione di prodotti con una forte integrazione tra motori elettrici e trasmissioni meccaniche, per offrire ai clienti soluzioni personalizzate che rispondano al meglio ai requisiti delle macchine. Crediamo fortemente in questa evoluzione tanto da creare una divisione e un brand dedicati come sarà e-comer. L’elettrificazione è per noi un ulteriore tassello che si aggiunge alla crescita sostenibile perseguita da sempre da Comer Industries. La nostra strategia è volta a offrire a un mercato sempre più esigente prodotti tecnologici e innovativi».

