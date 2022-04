Nasce ALD Electric, per le flotte delle grandi aziende. Partendo da un dato: il 70% delle società sarebbe disposto a convertire il parco-auto, o parte di esso, in veicoli elettrici o plug-in hybrid. È quanto emerso da un’indagine sulla Green Mobility nei noleggi a lungo termine condotta dall’Osservatorio di ALD Italia.

Nasce ALD Electric Tre motivi per convertirsi all’EV (c’è anche il risparmio…)

Lo studio ha analizzato le abitudini di mobilità attuali e future delle aziende e le ragioni per le quali le imprese vorrebbero passare all’elettrico. Oltre agli ostacoli che ancora frenano lo sviluppo della mobilità elettrica a livello nazionale. L’indagine rileva che i principali motivi che portano le imprese a scegliere soluzioni di mobilità green sono:

la sostenibilità ( 46% )

( ) il risparmio economico ( 28% )

economico ( ) voler stare al passo con i tempi (17%).

Ma gli ostacoli (percepiti) sono molti

Tuttavia, vi sono diversi fattori che rallentano la transizione all’elettrico. In primis la durata della batteria il livello di autonomia delle auto (27%).Vengono evidenziati inoltre i problemi legati alla mancanza di infrastrutture (20%) e al sistema di ricarica (20%). Tanto che il 64% delle aziende preferisce noleggiare piuttosto che acquistare. “I risultati dello studio dimostrano chiaramente che la sostenibilità è sempre più una priorità per ognuno di noi. E che per pianificare un futuro migliore per il pianeta, in un’epoca caratterizzata da riscaldamento globale, inquinamento e scarsità di risorse, è necessaria una trasformazione radicale delle nostre abitudini”, spiega Antonio Stanisci, Commercial & Marketing Director di ALD. “Per questo, l’azienda, in linea con gli obiettivi del piano strategico, “Move 2025”, ha deciso di incrementare la propria quota di veicoli elettrici e plug-in hybrid, dal 10% al 30% entro i prossimi tre anni. Un risultato importante che, secondo le nostre stime, consentirebbe un abbattimento delle emissioni di CO₂ del 20%, p circa 151 mila tonnellate”.

Nasce ALD Electric: accompagna passo passo le aziende e i loro dipendenti

ALD Electric rappresenta un servizio particolarmente innovativo, per cogliere appieno i vantaggi e le opportunità della mobilità sostenibile. Un vero ecosistema che comprende soluzioni per la ricarica delle auto aziendali. E offre alle imprese e ai dipendenti non solo l’accesso alla ricarica a casa, al lavoro e lungo il percorso. Ma anche un sistema di monitoraggio avanzato e di costante controllo sullo stato della ricarica, nonché un pacchetto di servizi a 360° per facilitare il passaggio a flotte prive di combustibili fossili. Prima di tutto con un servizio di consulenza e un’analisi accurata del costo di mobilità per valutare esattamente come procedere all’elettrificazione della flotta. Sono inoltre opzionabili una card e un’app per ricaricare dalla rete delle colonnine pubbliche e l’installazione di una wallbox domestica per i dipendenti. Con il rimborso automatico dell’energia fornita da casa. Infine, nella dashboard digitale MyALD, sarà possibile per i Fleet Manager monitorare ogni sessione di ricarica dei dipendenti e visualizzare le relative fatture.

– SECONDO NOI. Le auto aziendali rappresentano una fetta molto importante del parco auto e possono fare da traino per il resto del mercato. Ma affinché un’azienda possa affrontare bene l’elettrificazione della flotta, un supporto è fondamentale. Le dinamiche dietro la gestione di un parco auto anche solo parzialmente elettrificato sono diverse. Bisogna pensare in modo nuovo e insegnare ai driver a fare lo stesso. E prima ancora è necessario valutare la reale elettrificabilità della flotta. Solo così puoi trarre tutti i vantaggi da questo passaggio, evitando i disagi. Spesso quelli che le aziende vedono come ostacoli dipendono in parte o unicamente dallo scarso livello di conoscenza del mezzo elettrico. Lo stesso vale per la diffusione (e la reale importanza) della ricarica pubblica. Molto importante (in quanto totalmente inedita per i più) la gestione di rendicontazione delle ricariche casalinghe.

