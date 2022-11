Napoli fa il miracolo: in 5 minuti arriva la Municipale

Evviva, finalmente un maleducato della ricarica colpito e affondato; succede a Napoli dove la Municipale interviene nel giro di 5 minuti. San Gennaro ha fatto un altro miracolo, ci segnala Luca. Ricordiamo che quesiti e segnalazioni vanno inviati a info@vaielettrico.it.

Scatta la multa, ma manca il carroattrezzi

“Buonasera mi chiamo Luca e sono un vostro assiduo lettore, vi faccio i complimenti per il vostro sito, lo leggo spesso e lo trovo molto utile.

Vi scrivo dalla provincia di Napoli per raccontarvi una storia simile a quella che ha vissuto Bruno di Torino , soltanto che la mia storia si è conclusa con una sanzione elevata al trasgressore.

Ero con la mia 2008 elettrica con pochi chilometri di autonomia e tramite l’applicazione dnx raggiungo una postazione di ricarica in via Emanuele Gianturco 3. Arrivato sul posto l’amara sorpresa, lo stallo utile alle auto elettriche era occupata da un’auto endotermica, sebbene la colonnina di ricarica si trova all’interno di un piazzale molto grande dove sostano addirittura gli autobus; ho chiamato i vigili e in 5 minuti sono giunti sul posto e hanno elevato alla sanzione al trasgressore. Purtroppo al momento non avevano dei carroattrezzi disponibili altrimenti avrebbero anche rimosso il veicolo.

Vedo in giro una sensibilità diversa

Devo dire che purtroppo non è la prima volta che trovo auto elettriche in sosta sugli stalli messi a disposizione per le auto elettriche, però devo notare che rispetto al passato c’è una sensibilità diversa da parte delle forze dell’ordine che reagiscono prontamente.

Ciao a presto “ Luca Papa

I nostri complimenti a Napoli e alla Municipale

RISPOSTA- Caro Luca, la sua testimonianza ci fa piacere due volte. In primo luogo perchè a memoria nostra non era mai successo che la segnalazione di un automobilista elettrico fregato da un abusivo producesse una reazione dei vigili urbani così tempestiva. In secondo luogo perchè questo è avvenuto a Napoli, una città che, forse ingiustamente, non ha mai goduto di buona fama quanto ad efficienza e controllo della legalità: i nostri complimenti alla Municipale.

Pretendere poi che alla sacrosanta contravvenzione seguisse anche l’immediata rimozione con il carro attrezzi sarebbe pretendere decisamente troppo. Perfino nella più ordinata delle città del Nord. Siamo convinti tuttavia che se cominicassero intanto a fioccare regolarmente le multe, anche i maleducati della ricarica acquisirebbero “una sensibilità diversa“, per usare le sue parole.