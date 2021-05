Naon Zero-One, il capolavoro dei ragazzi di Berlino

Il ragazzi di Naon saranno famosi: alla fine di quest’anno, quando partirà la prevendita del loro scooter elettrico Zero-One, questo team di giovani progettisti e designer berlinesi sarà sulla bocca di tutti. Saremmo pronti a scommetterci.

Naon Zero-One, infatti, è semplicemente l’e-scooter più bello che sia mai stato concepito. Leggero come una libellula, elegante come come una pagoda birmana, essenziale come una lama e contemporaneo come una navicella spaziale.

Straordinaria la sella a piramide rovesciata che nasconde il vano porta caschi, il bandone trasparente (con protezione dai raggi Uv e antigraffio) nella metà superiore, il monoamortizzatore posteriore sull’esile forcellone.

Non bastasse il design, aggiungiamo le prestazioni: nella versione L3e, 140 km di autonomia, 100 km/h di velocità massima, materiali di altissima qualtà.

Per il momento non possiamo che ammirare le foto sul sito web di Naon e leggere le prime informazioni. Apprendiamo così che i modelli saranno due, ciascuno con un prezzo e una gamma diversi, ma identici nei tratti sitlistici. Una versione sarà a velocità limitata di 45 km/h per essere omologato come ciclomotore L1e; una seconda sarà il fratello maggiore, più potente e veloce, omologato in classe L3e quindi equiparato a un 125 termico.

In configurazione L1e, con la batteria standard da 2,4 kWh, lo scooter avrà un’autonomia massima di 70 km. Equipaggiandolo con una batteria aggiuntiva, anch’ essa rimuovibile, l’antonomia raddipiia a 140K. Le batterie sono alloggiate sotto il poggia piedi, abbassando così il baricentro del veicolo.

Naon prevede che le batterie siano anche noleggiabili, per abbattere il prezzo iniziale d’acquisto. La versione L3e, con un motore integrato nel mozzo posteriore da 7 kW di potenza e una coppia di 200 Nm, toccherà invece i 100 km/h.

Prezzi non proprio a buon mercato, ma nemmeno esagerati: L1e partirà da 4.920 euro, L3e 6.420 euro, con batteria in proprietà. Sono circa 1.000 euro in più della media dei concorrenti asiatici. Naon Zero One, però, sarà per la maggior parte prodotto in Germania e progettato per essere più longevo. I singoli componenti del telaio in alluminio sono infatti modulari e possono essere sostituiti in caso di guasto o deterioramento. Sono tutti riciclabili e prodotti con la massima attenzione per la sostenibilità sostiene il team.

Già da oggi sul sito è possibile scegliere fra le diverse configurazioni e le due opzioni della batteria in proprietà o a noleggio. Ma, come dicevamo all’inizio, gli ordini veri e propri si potranno inoltrare solo a fine anno. Chi avrà già effettuato la configurazione sarà ricontattato quando partiranno gli ordini. Le consegne dovrebbero iniziare nel 2023.

