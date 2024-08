Musk regala un Cybertruck al sanguinario leader ceceno

Musk regala un Cybertruck con tanto di mitragliatrice a un personaggio discusso come il leader ceceno Ramzam Kadyrov, uno dei grandi sostenitori di Putin.

Un altro capitolo si aggiunge nel grande libro degli amici discussi del patron di Tesla. Questa volta di tratta di Kadyrov, il sanguinario leader ceceno protagonista di una spietata repressione nei confronti dei ribelli attivi nello Stato della Federazione Russa.

A dare notizia del dono, con un video sul canale Telegram Kadyrov_95, è stato lo stesso leader ceceno, ripreso mentre guida brevemente l’avveniristico pick-up. Per poi rientrare in garage e piazzarsi sul cassone, dietro alla mitragliatrice.

“Abbiamo ricevuto un Cybertruck Tesla da Elon Musk. Sono stato felice di testare la nuova tecnologia“, scrive il leader ceceno, che si dice “letteralmente innamorato” del veicolo. Definito “un vero animale invulnerabile e veloce” che “sarà presto inviato nella zona del distretto militare Nord-Est. Nei luoghi nei quali si sta combattendo la guerra tra Russia e Ucraina, dove porterà molti benefici ai nostri soldati“.

Una galleria di “amici” nella destra estrema molto controversa

Kadyrov esalta poi Elon Musk come “il più grande genio del nostro tempo” e “un grande uomo“. E lo invita a Grozny, dove promette di riceverlo “come il mio più caro ospite“.

Al momento non ci risultano commenti da parte del patron di Tesla. È noto che il Cybertruck non è in vendita al di fuori degli Stati Uniti e quindi dev’essere arrivato al leader ceceno per altre strade. Se con o senza la potente mitragliatrice non è dato sapere.

Resta il fatto che il nome di Musk continua ad essere accostato a personaggi molto discussi, come il leader dell’estrema destra inglese, Tommy Robinson, o lo stesso Donald Trump. Su quanto tutto questo possa influire sull’immagine di Tesla si discute parecchio. Il Financial Times sostiene che un effetto negativo c’è già, con una dura critica a Musk. Ora il “regalo” allo spietato leader ceceno, dopo che in passato Musk era sembrato vicino alla parte ucraina del conflitto.

