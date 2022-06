Musk gela Tesla: tagliare il 10% di dipendenti

Elon Musk gela Tesla: l’economia volge al peggio, scenario che richiede un 10% di taglio nell’organico. Nonostante che l’azienda macini un record dopo l’altro.

Il patron di Tesla ha una sensazione “super negativa” sull’outlook dell’economia. E per prepararsi al brutto tempo in arrivo ritiene necessario sospendere con effetto immediato tutte le nuove assunzioni. Non solo: considera necessario il taglio del 10% della forza lavoro. Lo scrive lo stesso Musk scrive in una mail interna intitolata “Sospendere tutte le assunzioni in tutto il mondo“, citata dalla Reuters (qui). Tesla a livello globale impiega 99.290 persone. Eliminare il 10% potrebbe equivalere dunque a lasciare a casa circa 10.000 persone. La notizia giunge in un momento complicato per Tesla, le cui azioni hanno registrato una flessione di oltre il 20% da quando Musk ha annunciato di voler acquistare Twitter per 33,5 miliardi di dollari. Pesa anche l’impatto sulla produzione dei lockdown a Shanghai, dove Tesla ha una fabbrica dalla quale arrivano le auto anche per l’Europa, in attesa che l’impianto di Grunheide, in Germania, entri a pieno regime.

“Difficile rendere le auto elettriche meno costose”

Negli Stati Uniti aumentare e ridurre il personale è un’operazione che si fa con molta più facilità che in Europa. Già all’inizio del 2019 Tesla aveva ridotto la sua forza-lavoro di 3.000 posizioni. Avvertendo che “la strada da percorrere è molto difficile” per rendere le auto elettriche più convenienti per il mercato di massa. Uno scetticismo che, stranamente, non è condiviso da marchi storici come Ford, Volkswagen e Renault, che invece vedono grandi margini per tagliare i listini. Nei giorni scorsi Musk aveva dato segni di insofferenza nei confronti dei suoi dipendenti sul tema del ritorno in ufficio nel dopo-Covi. Esortando senza mezzi termini il personale a rioccupare le proprie scrivanie o a trovare lavoro altrove. “Maggiore è la vostra anzianità e più dev’essere visibile la vostra presenza” ha scritto ai dipendenti , aggiungendo che devono trascorrere un minimo di 40 ore in ufficio a settimana.