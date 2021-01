Musk festeggia: mezzo milione di Tesla vendute nel 2020

Musk festeggia il traguardo del (quasi) mezzo milione di Tesla vendute nel 2020. Sembrava un obiettivo impossibile, con le complicazioni da Covid-19, e invece…

Musk festeggia: “Quando siamo partiti pensavo che avessimo non più del 10% di chance di farcela”

Il raggiungimento del target è stato annunciato dalla Casa di Fremont con una breve nota in cui si riassumono i dati dell’ultimo trimestre e dell’intero anno. Il patron Elon Musk, a sua volta, ha twittato tutta la sua soddisfazione: “Sono così orgoglioso che la squadra di Tesla abbia raggiunto questa pietra miliare. Quando siamo partiti, pensavo che (ottimisticamente) avessimo al massimo un 10% di chance di farcela“. L’azienda ha aggiunto: “Grazie a tutti i nostri clienti, dipendenti, fornitori, azionisti e sostenitori che ci hanno aiutato a realizzare un altro grande anno“.

Tutta l’azienda è stata mobilitata per raggiungere il risultato, ottenuto anche grazie a offerte speciali lanciate nelle ultime settimane. Persino il top management si è impegnato in prima persona. Il chief designer Franz Von Holzhausen ha twittato la foto (in alto sotto il titolo) di un Model Y parcheggiato davanti a una villa californiana. Scrivendo: “Fine anno in giro per aiutare le consegne dirette delle migliori auto del mondo“. Questa è Tesla, un’azienda che, pur avendo una quotazione borsistica da capogiro, ha ancora lo spirito dei squadra di una start-up.

Ed è solo l’inizio: dopo la Cina, via alla fabbrica europea

In tutto, per la verità, quota mezzo milione nelle vendite è stata solo sfiorata, dato che ci si è fermati a 499.550, ma la crescita resta comunque esponenziale. Nel 2019(qui il dettaglio) le auto vendute erano state 367.500. Come al solito le statistiche sono state pubblicate raggruppando assieme i due modelli più costosi (Model S e Model X) e i due un po’ più abbordabili (Model 3 e Model Y). Ovviamente sono stati questi ultimi a fare la parte del leone, con 442.511 immatricolazioni complessive. Tutto fa pensare che la crescita continuerà spedita anche quest’anno, con la partenza della Gigafactory di Berlino e l’arrivo anche in Europa dell’atteso Model Y. Proprio quest’ultimo modello è appena entrato in produzione nella Gigafactory di Shangai, destinato sia al grande mercato cinese, sia all’esportazione.

