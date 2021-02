Musk fa profitti con le…disgrazie altrui, che scoperta

Musk fa profitti con le disgrazie altrui, vendendo “crediti verdi” ad azienda che non centrano i limiti sulle emissioni. Tra cui FCA. Non è una gran scoperta. E c’è di più…

Musk fa profitti vendendo crediti a chi inquina troppo…

Ha destato un certo scalpore un articolo pubblicato lunedì sul sito della CNN, che svela quello che in realtà è il segreto di Pulcinella. Ovvero che se i bilanci di Tesla chiudono in utile, si deve non tanto dai margini di guadagno sulla vendita di auto, ma in quella di “crediti verdi” accumulati vendendo solo auto elettriche. Ovvero veicoli che, secondo la normativa UE, sono ritenuti a emissioni zero e quindi sono molto al di sotto dei limiti massimi di emissioni di Co2.

Ma il titolo della CNN è piuttosto malandrino: “Tesla’s dirty little secret: Its net profit doesn’t come from selling cars”. Ovvero: “Il piccolo sporco segreto di Tesla: i suoi profitti netti non vendono dalla vendita di auto”. Spiega poi il giornalista Chris Isidore: “È un business redditizio per Tesla: ha portato 3,3 miliardi di dollari nel corso degli ultimi cinque anni, quasi la metà solo nel 2020. Gli 1,6 miliardi di crediti incassati l’anno scorso hanno superato di gran lunga l’utile netto di Tesla, 721 milioni”.

…e ora incasserà soldi anche dalla UE, direttamente

Non si crea dal niente un’azienda che l’anno scorso ha venduto mezzo milione di macchine (piuttosto costose) vivendo sulla luna. Bisogna essere anche piuttosto scafati, oltre che dei geniali innovatori. E Musk è uno che la sa lunga: pochi come lui sono capaci di rastrellare finanziamenti per progetti che tutti davano per fallimentare, come Tesla. E pochi come lui sanno trarre profitto da tutte le situazioni possibili. Facciamo un altro esempio, a vantaggio dei suoi (tanti) detrattori. La Commissione europea ha da poco approvato un secondo progetto, IPCEI, per sostenere la ricerca e l’innovazione nella catena del valore delle batterie. Diverse aziende tedesche, francesi, italiane ecc.(42 in tutto) ne trarranno vantaggio, ma tra chi incasserà i solidi c’è anche indovinate chi? Tesla, grazie alla nuova fabbrica in Germania. E pare per una cifra consistente. In ballo ci sono finanziamenti per 2,9 miliardi di euro, anche per BMW, FCA, Northvolt, ecc. Così fan tutti, nel mondo automotive, i soldi non arrivano solo vendendo auto. E Musk ha imparato in fretta.