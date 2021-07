Musk: aprirò a tutti i Supercharger Tesla, ma con la mia App

Gli automobilisti elettrici di tutte le marche potranno caricare nei Supercharger della Tesla utilizzando la sua App per smartphone. E con quella attivare la ricarica e pagarla. L’ha promesso Elon Musk.

piccola “bomba” perchè gli impianti di Elon Musk sono piazzati in siti strategici, sono tutti fast o ultrafast, hanno ognuno più di una colonnina (tassello fondamentale per pianificare viaggi a medio e lungo viaggio in auto elettrica. Tuttavia molti si chiedevano come avverrà questa “liberalizzazione”. La notizia che Tesla aprirà ad altri costruttori la sua rete di Supercharger è di qualche settimana fa. E’ unaperchè gli impianti di Elon Musk sono piazzati in siti strategici, sono tutti fast o ultrafast, hanno ognuno più di una colonnina ( leggi ). Possono rappresentare quindi una medio e lungo viaggio in auto elettrica. Tuttavia molti si chiedevano come avverrà questa “liberalizzazione”.

Una stoccata contro Apple

Musk l’ha in gran parte spiegato ieril’altro durante la teleconferenza sugli utili del secondo trimestre della società. L’ha fatto togliendosi anche la soddisfazione di lanciare una stoccata alla volta dell’altro fenomeno dell’hi tech americano, Apple, che non ha mai aperto ai concorrenti il suo software. «Il nostro obiettivo è sostenere l’avvento dell’energia sostenibile _ ha detto _ Non è creare un giardino recintato e usarlo per colpire i nostri concorrenti come fanno altre aziende». Poi ha fato una teatrale pausa e ha aggiunto «Apple!».

«Stiamo pensando a una cosa molto semplice _ ha detto Musk _ in cui basta scaricare l’app Tesla, andare al Supercharger, basta indicare in quale stallo ti trovi, colleghi la tua auto, anche se non è una Tesla, e accedi all’app per dirgli “accendi lo stallo in cui ci sono per quanta elettricità” e questo dovrebbe funzionare per quasi tutte le auto elettriche di qualsiasi produttore.”

Supercharger Tesla, apertura al veleno

Ma l’idea di Musk, apparentemente altruistica, nasconde una diabolica strategia commerciale. Induce infatti i clienti di altri costruttori ad entrare nell’ecosistema di Tesla, dove verranno agganciati, profilati e “passati si raggi X”. E i concorrenti non potranno opporsi.