Murtas RRX. Moto francese con batteria semisolida a 6.900 €

La Murtas RRX è la nuova moto elettrica 125 di Murtas Motorcycles, un roadster elettrico con numeri interessanti anche per un pendolarismo a breve raggio.

Murtas è un brand francese fondato da Patrice Murtas, ex Ducati ed Ex CEO Vmoto Francia. In gamma ha già due veicoli, uno scooter e una piccola enduro stradale. A queste ora si aggiunge anche la Murtas RRX, una moto elettrica progettata e disegnata in Francia con l’idea di alzare un po’ asticella delle moto da città. Sì, perché comunque di moto da città parliamo, ma con questi numeri la RRX offre qualche libertà in più. Si presta sia per l’uso quotidiano in città sia per le uscite su percorsi extraurbani.

Prestazioni e motore elettrico

Sotto la carena, la Murtas RRX monta un motore elettrico brushless da 11 kW nominali (20 kW di picco) con una coppia massima di 118 Nm. È in grado di scattare da 0 a 50 km/h in 2,4 secondi. La velocità massima è di 135 km/h, con possibilità di raggiungere 155 km/h in modalità pista. Tre le modalità di guida disponibili (Eco, Normal e Sport) con in più la marcia indietro per facilitare le manovre.

Autonomia e ricarica veloce

Il cuore della moto è una batteria semi-solida GANFENG da 8,76 kWh. Murtas dichiara un’autonomia fino a 190 km in condizioni ottimali. Il sistema di gestione intelligente monitora ogni cella e mantiene la temperatura ideale, garantendo prestazioni costanti. La ricarica può avvenire con presa domestica da 220 V in circa 5 ore oppure tramite colonnina Type 2 a 3,3 kW in poco più di due ore e mezza.



Ciclistica e sicurezza

La Murtas RRX ha una forcella rovesciata da 38 mm, ammortizzatore posteriore regolabile e pneumatici Pirelli Diablo Rosso su cerchi da 17 pollici. L’impianto frenante è dotato di ABS e dischi da 300 mm all’anteriore e 220 mm al posteriore.

Tecnologia e comfort

La dotazione tecnologica include display LCD con funzioni AI, connettività Bluetooth, app dedicata per il monitoraggio, cruise control, antifurto elettronico e porta USB per ricaricare smartphone e accessori. La sella a 800 mm di altezza è studiata per una posizione di guida comoda anche per le persone meno alte.

Prezzo della Murtas RRX

La Murtas RRX ha un prezzo di listino di circa 6.900 euro, con garanzia di due anni senza limiti di chilometraggio sia sulla moto sia sulla batteria. Abbiamo contattato direttamente il produttore per sapere quando potremo vedere le Murtas RRX in Italia e ci ha risposto che ad oggi non hanno ancora un distributore ufficiale ma chi volesse può acquistarle in Francia contattandoli direttamente (contact@murtasmotorcycles.com).