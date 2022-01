Multe sulle emissioni: Volkswagen si salva con l’elettrico

Multe sulle emissioni: Volkswagen Group si salva grazie all’aumento di vendite di auto con la spina, elettriche e ibride plug-in. Niente sanzioni dalla UE, dunque.

Multe sulle emissioni: VW si ferma a 118,5 g/km

È la stessa VW a far sapere che, “sulla base di dati preliminari, nel 2021 il Gruppo ha raggiunto emissioni medie di CO2 di 118,5 g/km” nelle auto vendute nella UE. È un livello del 2% inferiore all’obiettivo legale, anche se la conferma definitiva da parte della Commissione Europea arriverà in un secondo momento. Il valore è calcolato secondo le emissioni omologate nella procedura di omologazione WLTP, con limiti più severi rispetto al precedente standard, il NEDC. IL dato 2021 non è quindi confrontabile con quello degli anni precedenti, che indicavano valori solo apparentemente più bassi. Nel 2020, per esempio, la media si era fermata a 99,9 g/km, grazie appunto a test effettuati a velocità inferiori e quindi con minori emissioni. Christian Dahlheim, Responsabile Vendite del Gruppo, spiega: “Quasi un veicolo su cinque consegnati in Europa lo scorso anno era elettrificato, e più della metà di questi era 100% elettrico. Ciò ci ha aiutato a ridurre ulteriormente le emissioni di CO2 della flotta e a soddisfare l’obiettivo UE.”

Ma solo da poco Wolfsburg è passata da carbone a gas

Nel 2021 il gruppo tedesco ha consegnato 472.300 veicoli elettrificati nell’Unione Europea, il 64% in più rispetto al 2020. La percentuale di veicoli 100% elettrici (BEV) e ibridi plug-in (PHEV) è salita al 17,2% delle consegne totali (nel 2020 era al 10,1%). Volkswagen rivendica quindi il ruolo di “leader indiscusso di mercato nel segmento BEV in Europa, con una quota di mercato del 25% circa. Ma Dahlheim assicura che siamo solo all’inizio di una strategia che dovrebbe portare ad essere leader nell’elettrico a livello globale. Senza più alcun problema per quel che riguarda i limiti UE sulle emissioni: “Nell’ambito della strategia NEW AUTO continueremo a portare avanti con coerenza l’elettrificazione della gamma. Nel 2030 prevediamo una quota di veicoli 100% elettrici al 60% in Europa“. Anche se, sotto altri aspetti, la Volkswagen sta colmando un certo ritardo. La centrale elettrica di Wolfsburg, che produce elettricità per la fabbrica e teleriscaldamento per la città, è stata solo da poco convertita dal carbone al gas. Una soluzione con cui tagliare 1,5 milioni di tonnellate di CO2 all’anno, pari alle emissioni annuali di 870.000 auto.

