Multato per revisione scaduta con una Tesla, ma…

Multato per revisione scaduta con una Tesla comprata usata sul sito della Casa. È accaduto a un lettore: nessuno all’acquisto lo aveva avvisato che… Vaielettrico risponde. Ricordiamo che le vostre mail vanno inviate a info@vaielettrico.it

Sono alla terza auto elettrica, dopo una Zoe e una Volkswagen ID.3

“S ono un amante delle auto elettriche dal lontano 2011, quando chiesi il mio primo preventivo della Citroen C Zero. Il venditore mi disse che il prezzo era 36.000 euro e che quindi non era proprio il caso di puntare su quell’auto…. Effettivamente non aveva torto. Dieci anni dopo ,ovvero 2021, grazie ad incentivi performanti sono entrato finalmente nel mondo dell’elettrico con una Renault Zoe nel mese di luglio e a settembre arrivò la Volkswagen ID.3. Due auto, una per me ed una per mia moglie… Tre anni dopo, per motivi personali, riscattai soltanto la Zoe e la Volkswagen id3 la lasciai in concessionaria scaduti i tre anni del Valore Futuro Garantito. Che, tra l’altro, non farò mai più… “.

Multa per revisione scaduta, ma non tocca a me pagare: che cosa ne pensate?

“ A gennaio 2025, dopo un ritorno forzato al termico con un vecchio furgone, compro direttamente dal sito Tesla una meravigliosa Model 3 del novembre 2020, con 120.000 km. Il 26 febbraio 2025 mi arriva una multa di 190 euro perché la mia Tesla circolava senza revisione….. A questo punto chiedo il vostro supporto e conforto: va bene che io forse avrei dovuto controllare, ma si può vendere una macchina senza revisione? Innanzitutto voglio chiarezza con l’ufficio vendite di Firenze ed ovviamente non pagherò né quella multa né le eventuali successive che dovessero arrivare. In più, assolutamente, devono provvedere a farmi effettuare una revisione a loro spese per poter circolare liberamente….Voi che cosa ne dite? Grazie mille e saluti “. Francesco Ciarrocchi

La multa va pagata, ma poi si ha diritto a chiedere il risarcimento

Risposta. Nessuna norma vieta di vendere un’auto non in regola con la revisione (o sottoposta a fermo amministrativo o incidentata e non in condizioni di marciare…). La legge però impone totale trasparenza, in particolare a un venditore professionista. Proteggendo sempre l’acquirente, soprattutto se privato, da chi pecca di opacità oppure omette di fornirgli informazioni rilevanti ai fini della decisione di acquisto. O, peggio, gli fornisce informazioni false o ingannevoli. In questo caso il problema non è il fatto che la vettura non fosse revisionata, ma che l’acquirente non fosse informato di questa circostanza prima di comprarla. In sostanza: secondo noi la multa non può che restare a carico di chi ha commesso la violazione su strada, ossia della persona che guidava al momento dell’accertamento. O del proprietario dell’auto in caso di contestazione successiva e conducente non identificato. Ma il lettore ha il diritto di pretendere da chi gli ha venduto la macchina il rimborso dell’importo della sanzione.