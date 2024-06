Multato mentre ricaricavo la mia Tesla Model 3 in un parcheggio a pagamento: è accaduto a Saverio, per non avere pagato il ticket della sosta. È giusto? Vaielettrico risponde. Ricordiamo che le mail vanno inviate a info@vaielettrico.it

Multato mentre ricaricavo: a Numana non ho pagato il ticket del parcheggio e…

“Ero in vacanza a Numana e sono dovuto andare a ricaricare la mia Tesla Model 3

presso una colonnina BE CHARGE. È sita in piazza dei Mercanti, a Numana- Marcelli, in un parcheggio dato in gestione dal Comune ad una cooperativa. Costo del parcheggio: euro 3. All’interno dai questo piazza, che altro non è che uno spazio non asfaltato e non delimitato da strisce blue, è situata la colonnina BE CHARGE. Non ci sono strisce gialle presenti. Morale della storia: non ho pagato il parcheggio (ripeto: spazio pubblico dato in gestione ad una Cooperativa) e mi sono ritrovato una multa di euro 12 per TICKET non pagato“.

Pago o faccio ricorso? La legge non prevede la sosta gratuita in ricarica?

“Nella multa che mi hanno fatto addirittura hanno fatto la foto della vettura con i cavi elettrici collegati all’auto. Ho inviato una mail, come suggerito dai vigili urbani di Numana, ma nessuno si è degnato di rispondere. Ho 7 giorni per pagare i 12 euro, altrimenti aumenta il costo della multa. I vigili mi hanno detto: se non rispondono ci richiami. Ho ritelefonato ai vigili, ma non risponde nessuno. Che cosa mi suggerite? Pagare o continuare a fare ricorso? La legge non prevede che gli spazi riservati alle colonnine devono essere delimitati da linee gialle e non bisogna pagare?“. Saverio

Risposta. Purtroppo il Codice della Strada al momento prevede solo la multa per chi occupa gli spazi antistanti le colonnine senza ricaricare. Un parcheggio è uno spazio privato e non ci risultano norme che esentino dal pagare il ticket chi lo occupa solo per rifornire la sua auto elettrica. Ciò detto, si può discutere sull’opportunità di installare colonnine in una zona a pagamento, in cui devi sostenere il doppio costo della ricarica e dell’occupazione dello spazio. Altri lettori in passato ci hanno scritto lamentando situazioni analoghe in altre parti d’Italia. Ma resta il fatto che è il gestore del parcheggio, per quel che ci risulta, a decidere il da farsi.