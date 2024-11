Multato al supermarket per ricarica oltre i 90 minuti

Multato al supermarket per una ricarica nel parcheggio di oltre 90 minuti. È accaduto a Pescara, nonostante un ricorso. Ha ragione il gestore del parcheggio? Vaielettrico risponde. Le vostre mail vanno inviate a info@vaielettrico.it

Multato al supermarket per una ricarica oltre l’orario consentito: possibile?

“Scrivo per segnalare la “multa” (o parcheggio salato che dir si voglia) per sosta non autorizzata durante la ricarica da Parkdepot. Diversamente da quanto successo in passato con altri utenti del forum, la società non ha accolto il ricorso per una sosta di ricarica di una nostra vettura elettrica che ha superato i 90 minuti. La sosta è avvenuta presso il supermercato Tigre di Via Arapietra, Pescara. presso la ricarica Enel X interna. La vettura era stata portata a caricare da me personalmente e il punto dista circa 700 metri dal nostro ufficio. Vi scrivo a titolo personale, ma visto il mio lavoro posso considerarmi un addetto ai lavori. Mi piacerebbe che segnalaste la cosa“. Cristian Conti

Le regole le fa il proprietario del parcheggio, ma 45 euro di multa per uno sforamento…

Risposta. Sulle prime ci verrebbe da dire che, trattandosi evidentemente di un parcheggio privato, le regole le detta il proprietario (o gestore) del parcheggio. Nella risposta al reclamo del lettore, si legge che i limiti di tempo per la ricarica “sono esposti chiaramente sulla segnaletica presente all’interno del parcheggio“. E che detti limiti sono stati stabiliti per “offrire ad ogni cliente l’opportunità di trovare un posto auto gratuito nell’area di parcheggio in qualsiasi momento“. Tutto chiaro, solo ci stupisce un po’ che la colonnina in questione, con questi limiti, sia una Enel X, che di solito si trova in arre senza limitazioni di questo tipo. E soprattutto ci lascia un po’ perplessi l’importo della sanzione applicata per avere superato i 90 minuti di sosta nella ricarica: 45 euro ci sembrano tanti.

