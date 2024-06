Multa nel parcheggio cancellata (quando ricarichi)

Multa nel parcheggio cancellata, Saverio l’ha avuta vinta. Era stato sanzionato per non avere pagato la sosta durante la ricarica. Ma ha trovato la norma che…

Multa nel parcheggio cancellata: “La sosta gratuita in ricarica è nel DL Semplificazioni”

“Vi informo che, dopo aver parlato nuovamente con la Cooperativa che gestisce il parcheggio ed aver menzionale il Decreto Semplificazione, la multa mi è stata STORNATA. Il DL Semplificazioni (76/2020, art. 57), oltre ad aver introdotto una mini-riforma nel Codice della Strada, ha dunque completato la disciplina degli spazi destinati al parcheggio (stalli) dei veicoli elettrici in ricarica, iniziata dal Dlgs 257/2016 che li ha previsti all’articolo 158, comma 1, lettera h-bis) del Codice. Prevede che le infrastrutture di ricarica (di cui al comma 2, lettere c) e d), sono accessibili, in modo non discriminatorio, a tutti gli utenti stradali esclusivamente per la sosta di veicoli elettrici in fase di ricarica al fine di garantire una fruizione ottimale dei singoli punti di ricarica. In caso di sosta a seguito di completamento di ricarica, la sosta è concessa gratuitamente al veicolo elettrico o ibrido plug-in per un periodo massimo di un’ora. Tale limite temporale non trova applicazione dalle 23 alle 7. Grazie comunque per aver pubblicato l’articolo ed aver risposto al quesito“. Saverio Lo Presti, Corsico

Ottima notizia, occhio solo ai limiti temporali (un’ora o la notte)

Risposta. Che dire? Che siamo felici di esserci sbagliati. E che le informazioni normative fornite puntigliosamente da Saverio saranno utili ad altri che si troveranno nella stessa situazione. Anche perché le ricariche per auto elettriche sono ormai molto diffuse nei grandi parcheggi. Pensiamo nelle grandi strutture a pagamento di Venezia o di altre città, turistiche o meno. Attenzione solo ai limiti temporali indicati nella norma, un’ora massima con l’eccezione (libera) della notte, dalle 23 alle 7. E complimenti alla Cooperativa di Numana che ha ammesso l’errore e annullato la sanzione.