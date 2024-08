Multa anche a Gaeta per sosta nella ricarica: si moltiplicano le segnalazioni di sanzioni da parte delle Polizie Locali (a Milano anche con rimozione). Ma le occupazioni abusive continuano, anche nei Tesla Supercharger…

Multa anche a Gaeta: “E io ho rifornito comunque, occupando un po’ di marciapiede”

“Prima gita fuori porta con la nostra nuova piccolina Dacia Spring, da Roma a Gaeta. È sabato e, vista la scarsità di parcheggi a Gaeta, due belle auto termiche stanno occupando i posti riservati alla ricarica. Chiamiamo i vigili che intervengono subito. Ci consentono di effettuare la ricarica occupando una porzione di marciapiede e sanzionano le due vetture con una multa piuttosto salata. Così è la vita“. Franco Agosto

Risposta. Finalmente le Polizie Locali cominciano ad applicare il Codice della Strada, che prevede appunto la multa. Oltre al caso dell’auto rimossa con il carro-attrezzi a Milano, pochi giorni fa abbiamo riferito di un altro automobilista multato ad Arese. Giusto così: chi sbaglia (ai danni di altri) paga.

Ma c’è chi parcheggia anche nei Supercharger Tesla…

“Desidero segnalare, al solo fine statistico visto il numero di segnalazioni in vostro possesso, l’ennesima occupazione di spazi di ricarica da parte di due auto termiche. Questa volta al Suc Tesla di Grosseto. Da considerare che tutti gli stalli erano occupati, dato il periodo estivo, e che bastava spostarsi di poche decine di metri per trovare ampia scelta di parcheggi. Ho segnalato la cosa all’assistenza Tesla, sperando che abbiano dei canali privilegiati, non credendoci molto. Forse non sarebbe male rendere più visibili queste benedette colonnine con cartelli, bandiere e pensiline in stile distributori di benzina. Si ovvierebbe anche al fatto che, essendo poco visibili, la gente continua a pensare che l’infrastruttura di ricarica sia ancora insufficiente“. Claudio Piccinini

Risposta. In quesi casi bisogna avvisare la Polizia Locale, come ha fatto il lettore sopra. L’assistenza Tesla può fare ben poco, avendo tra l’altro altri compiti. Di certo nel periodo estivo aumenta l’afflusso alle ricariche, anche da parte di turisti esteri. E cresce, con la difficoltà di trovare parcheggio, la maleducazione dei soliti noti.

