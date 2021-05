MTA compra EDN: l’elettronica italiana per l’auto elettrica c’è

L’elettronica italiana c’è e vuole crescere. MTA con l’acqusizione di EDN crea un gruppo diversificato nei prodotti elettrici ed elettronici per auto e mobilità, anche elettrica. MTA è un’azienda multinazionale con sede a Codogno, in Lombardia. La brianzola EDN è specializzata nei caricabatteria di bordo (OBC) e convertitori di potenza destinati a veicoli elettrici ed ibridi e per applicazioni gravose.

MTA ha rilevato l’80% del capitale di EDN mentre gli attuali azionisti hanno conservato il restante 20%, mantenendo i loro ruoli direzionali e operativi.

«Con questa acquisizione _ spiega Antonio Falchetti, Direttore Generale di MTA _ MTA compie un importante passo in avanti e si rafforza nell’elettronica di potenza. La nostra offerta in ambito elettrificazione sarà così ancora più articolata, grazie all’inserimento di prodotti quali OBC, DC/DC converter e inverter».

«D’altra parte _ conclude Falchetti _ la transazione andrà ad accelerare la crescita globale di EDN, che potrà sfruttare le sinergie del nostro Gruppo in termini di Ricerca & Sviluppo, footprint produttivo, logistica e relazioni commerciali con i principali Costruttori di veicoli».

E’ ampio il portafoglio di componenti che MTA fornisce ai costruttori di veicoli elettrici ed ibridi. Spazia dai fusibili e porta fusibili, alle centraline di distribuzione della potenza e ai connettori per le architetture High Voltage e 48 V. L’unione delle competenze di EDN e MTA potrà offrire soluzioni sempre più innovative, nell’ambito dell’elettronica italiana e supportare i costruttori, a livello globale, nell’elettrificazione dei loro veicoli.

MTA S.p.A. è un’azienda globale per lo sviluppo e la produzione di un’ampia gamma di prodotti elettromeccanici ed elettronici sviluppati al suo interno e destinati ai principali costruttori di auto, moto, trattori e mezzi pesanti. Fondata nel 1954, MTA ha 2 siti in Italia (Codogno e Rolo), 8 estere, un fatturato di 187 milioni di euro e 1.640 dipendenti.

EDN Group S.r.l., fondata nel 1993, è un’azienda conosciuta a livello internazionale per lo sviluppo e la produzione di convertitori di potenza e caricabatterie per i veicoli elettrici e ibridi. La sede di Muggiò (MB) ospita un dipartimento di ricerca e sviluppo avanzato. Inoltre, personale tecnico e commerciale negli Stati Uniti fornisce supporto ai clienti locali.

— Vuoi far parte della nostra community e restare sempre informato? Iscriviti alla Newsletter e al canale YouTube di Vaielettrico.it —