MS Helios e Blue Marlin: le navi solari più grandi al mondo

Su Blue Marlin, la nave cargo fluviale di HGK Shipping, l’azienda olandese Wattlab ha installato 192 pannelli solari. Ma l’anno scorso si era fatto di meglio: 312 pannelli sulla MS Helios. Un record certificato dal mitico Guinness World Records. Il primato è stato riconosciuto per la più grande installazione di pannelli solari al mondo su una nave di navigazione fluviale. C’è chi rema contro l’elettrico, ma i grandi spazi delle navi permettono una elettrificazione importante delle imbarcazioni.

Le navi per il traffico fluviale come MS Helios possono navigare con il sole

Iniziamo con i protagonisti di questa nuova impresa di decarbonizzazione marittima. Wattlab è un’azienda dei Paesi Bassi specializzata in soluzioni di energia solare per il settore marittimo. HGK Shipping è una compagnia europea di navigazione fluviale che gestisce una flotta di 350 imbarcazioni. Numeri importanti.

L’ultima impresa di Wattlab ha visto l’installazione nella nave cargo fluviale Blue Marlin di HGK Shipping di 192 pannelli solari. Sono destinati a fornire energia sia ai sistemi di bordo che a quelli di propulsione. Il record assoluto risale solo a pochi mesi fa: nel 2024 ha consegnato a HGK Shipping la nave cargo dry MS Helios, dotata di 312 pannelli solari. Lavoro da Guinness. I numeri: 312 pannelli solari generano 90 MWh di elettricità e risparmiano 90 tonnellate di CO2 all’anno

La Helios utilizza l’energia solare esclusivamente per i sistemi di bordo a bassa tensione (hotel), la Blue Marlin usa l’energia anche per il sistema di propulsione della nave. Lo spiega David Kester, co-fondatore e Coo di Wattlab: «I 192 pannelli solari del Blue Marlin sono collegati ai sistemi di bordo a bassa tensione e alla rete di propulsione ad alta tensione». Insomma HGK Shipping è diventata una compagnia di navigazione che «gestisce una nave che utilizza direttamente l’energia solare per la propulsione».

Solare ma con generatori diesel

Attenzione agli ottimisti. Assistiamo a dei gradi balzi in aventi nella decarbonizzazione della nautica, la Norvegia sta investendo anche sulle portacontainer a batteria con pacchi da 100 MW, ma non tutti i progetti di elettrificazione sono full electric.

«Con una potenza fino a 35 kilowatt in condizioni ottimali, il sistema di energia solare del Blue Marlin funzionerà in combinazione con quattro generatori diesel. Questa configurazione consente di ridurre i picchi di consumo». La conseguenza è la riduzione dell’uso dei generatori grazie alla gestione energetica automatizzata.

«In situazioni in cui la nave è poco carica e viaggia verso valle, prevediamo che possa persino navigare utilizzando solo l’energia solare per periodi li

mitati» sottolinea Kester.

L’installazione dei pannelli solari del Blue Marlin è avvenuta nel cantiere navale De Gerlien van Tiem, dove Wattlab ha collaborato con Blommaert Aluminium e Van Tiem Electro. Kester conclude: «Il Blue Marlin è una nave di nuova costruzione: ci è voluta circa una settimana per l’installazione, seguita da alcuni giorni per la messa in servizio». Sono una trentina le navi dove sono stati installati i sistemi fotovoltaici da Wattlab. Ma l’uso di energie rinnovabili sulle imbarcazioni è in aumento in tutto il mondo e permette una crescita del tasso di decarbonizzazione.

