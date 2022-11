MoveUp, il podcast per capire come ci sposteremo in futuro

MOVEUP, IL PODCAST PER CAPIRE COME CI MUOVEREMO IN FUTURO

Una delle preoccupazioni più frequenti per chi valuta l’acquisto di un’auto elettrica sono i viaggi a lunga percorrenza.

Ebbene Free To X, società di Autostrade per l’Italia, con 33 stazioni di ricarica attive e 36 in fase di realizzazione, è l’azienda che più di tutte offrirà una soluzione in ambito autostradale a chi ha l’ansia da ricarica, grazie ad una rete che conterà un punto di ricarica ogni 50km circa entro il 2023.

Proprio la range anxiety sarà oggetto del primo appuntamento di MoveUp, il podcast lanciato da Free To X in collaborazione con Will, per capire come ci sposteremo in futuro. 6 episodi costruiti intorno a una delle più grandi sfide del nostro tempo: la mobilità. Sei esperti del settore affrontano il cambiamento della mobilità e i driver che lo guidano: crisi ambientale e innovazione tecnologica. Il podcast è fruibile gratuitamente sulle principali piattaforme di ascolto come SpotifySpreaker e Anchor.

Ecco i dettagli degli episodi:

Auto elettriche e “range anxiety”

Con Giorgio Moroni, CEO di Free To X

La range anxiety è la paura di non riuscire a trovare un posto dove ricaricare la propria auto elettrica prima che la batteria si esaurisca. E, in Italia, è uno degli ostacoli principali all’adozione dell’elettrico. Questi timori non sono del tutto infondati: per quanto l’autonomia delle auto elettriche stia aumentando, in Europa la vendita di auto elettriche è aumentata di 10 volte negli ultimi 5 anni, mentre il numero di colonnine di ricarica solo di 2,5 (Aie). Quali sono i piani per colmare questo divario? Ascolta l’episodio.



Città e micromobilità

Con Giovanni Mandelli, fondatore del progetto “Strada per Tutti”

Secondo un recente report di McKinsey, 8 italiani su 10 si sposterebbero tra la propria casa e il posto di lavoro con bici, scooter e monopattini. Questo dato ci pone primi in Europa, ma quali sono le strategie delle nostre città per far sì che sempre più persone abbandonino altri mezzi a favore della micromobilità? Ascolta il secondo episodio.

La sfida dell’industria dell’auto elettrica



Con Felipe Munoz, Global Automotive Analyst & PR di Jato Dynamics

La proposta della Commissione europea di vietare la vendita di auto a carburanti fossili dal 2035 ha bisogno di essere approfondita, per capire se ci sono le risorse per quella che viene definita una “transizione giusta”. Per esempio, quale sarà l’impatto che questa scelta avrà sull’industria italiana dell’auto? Basterà a raggiungere gli obiettivi europei di riduzione delle emissioni? Ascolta il terzo episodio.

Mobilità sostenibile

Con Veronica Aneris, direttrice di Transport & Environment

Come sta influendo il settore dei trasporti (mobilità e trasporto merci) negli obiettivi climatici dell’UE? Quali sono le strade più efficaci per ridurne velocemente le emissioni? Ascolta il quarto episodio di MoveUp.

Le auto a guida autonoma

Con Filippo Brizzi, Senior Software Engineer in Arrival

Quando si parla della mobilità del futuro e del modo in cui ci sposteremo tra qualche anno, ad oggi ancora in pochi pensano alle auto a guida autonoma. Ma già oggi molti dei nostri veicoli utilizzano dei sistemi semi autonomi di guida. A che punto siamo da questo punto di vista? Quella della guida autonoma è davvero una tecnologia sulla quale le aziende stanno investendo o è semplice fantascienza? Ascolta la quinta puntata del podcast di Free To X, ideato e scritto con Will.

La sfida dello sharing

Con Cristina Donofrio, Director of Operations di Bird

Prima della pandemia, nel 2019, in Italia le iscrizioni ai servizi di car sharing erano aumentate del 30%. Le città italiane sono ancora lontane dagli obiettivi di mobilità green fissati al 2030, ma l’aumento dei servizi di sharing a discapito dell’utilizzo dell’auto privata può rappresentare una grande opportunità per rendere le città protagoniste di un cambiamento. Come? Ascolta la sesta e ultima puntata di MoveUp.