Motus-E: più colonnine e a prezzi più bassi in 5 mosse

Più colonnine e a prezzi più bassi: l’Associazione Motus-E indica in cinque mosse la strada per migliorare l’esperienza di ricarica dalla rete pubblica. E colmare il divario con il resto d’Europa sulla diffusione dei veicoli elettrici.

Dopo il boom incentivi, una rete densa e competitiva

La recente corsa agli incentivi, argomenta Motus-E, «ha dimostrato in modo molto chiaro l’interesse degli italiani per la mobilità elettrica» che va però supportata da «una rete di ricarica estremamente densa e competitiva, che bisogna costruire oggi».

Nel paper “Ricaricare l’Italia: manifesto per un’infrastruttura strategica per il Paese” appena presentato (qui il documento integrale) l’Associazione che rappresenta gli stakeholder della mobilità elettrica ricorda che sulla rete di ricarica sono già stati investiti in Italia oltre 1,8 miliardi di euro, serviti ad installare oltre 70.000 punti di ricarica. Questo, commenta il presidente Fabio Pressi, dimostra che «la ricarica attrae capitali, crea lavoro, riqualifica il territorio ed è un fattore abilitante indispensabile per la nuova mobilità». Tuttavia «l’esiguo numero di veicoli ricaricabili circolanti in Italia, e il conseguente limitato tasso di utilizzo delle infrastrutture, mina profondamente la sostenibilità degli investimenti».

I piani di sviluppo della rete hanno fatto riferimento a stime di diffusione dei veicoli elettrici che in Italia non si sono realizzati. La quota di mercato delle auto full electric è oggi del 5,2% contro il 18,1% della media europea. E siamo in forte ritardo anche rispetto agli obiettivi del Piano Nazionale Integrato Energia-Clima (PNIEC) aggiornato dal Governo nel 2024. Prevede infatti 6,6 milioni di veicoli ricaricabili a batteria (4,3 milioni elettrici e 2,3 milioni plug-in) circolanti entro il 2030. Oggi siamo a poco più di 330.000 auto elettriche circolanti e circa altrettante ibride plug-in.

Pressi: “Enormi le criticità da superare”

Il settore della ricarica, spiega Pressi «è costretto a misurarsi con enormi criticità, riconducibili alla frammentazione delle competenze normative tra le Istituzioni, a iter autorizzativi farraginosi e diversi in ogni Comune, alle difficoltà incontrate per la copertura della rete autostradale e alla presenza di tariffe regolate che rendono impossibile abbassare i costi di ricarica a beneficio degli automobilisti». Il manifesto di Motus-E nasce per fornire a Istituzioni e imprese una piattaforma tecnica dettagliata da cui prendere le mosse per «scongiurare che l’Italia diventi un Paese di Serie B per il mercato automobilistico, con ripercussioni industriali e sociali potenzialmente drammatiche»,

conclude il presidente di Motus-E.

Ecco nel dettaglio i 5 punti chiave identificati da Motus-E:

Riduzione dei costi di approvvigionamento energetico in capo agli operatori della

ricarica, allineandoli agli altri grandi Paesi europei, per garantire prezzi finali al

pubblico più competitivi. Interventi normativi e regolatori per semplificare le fasi di connessione delle

infrastrutture e per dare piena applicazione alle normative europee in tema di

decarbonizzazione del settore trasporti, dando immediata applicazione a quanto

previsto dalla direttiva sulle energie rinnovabili (RED III). Copertura totale delle reti autostradali, per assicurare la completa

infrastrutturazione delle arterie del Paese per la mobilità delle persone e il

trasporto merci lungo tutto il territorio nazionale. Concessioni di suolo più lunghe (20 anni), per garantire rientro e stabilità degli

investimenti. Governance e pianificazione infrastrutturale centralizzate attraverso strumenti di

monitoraggio e programmazione su cui far convergere i dati e gli scenari di tutti gli

stakeholder

Non è più tempo di discutere sulla data del 2035

Presentando il suo manifesto, Motus-E alza anche lo sguardo al dibattito in corso a livello europeo sulla scadenza 2035. «Non è più il tempo di discutere sulle date – sottolinea -. Se vogliamo davvero rimanere competitivi e salvare stabilimenti e occupazione dobbiamo lavorare tutti insieme su una politica industriale europea seria e rivolta all’innovazione».

