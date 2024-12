Motoslitte elettriche. Sempre più tecnologiche ed estreme!

L’inverno si avvicina e le motoslitte elettriche possono essere una buona idea per qualche ora di divertimento, ma anche un mezzo di trasporto più versatile di quanto sembri. Ecco una carrellata delle più curiose.

Motoslitte elettriche MoonBikes

Una rivoluzione per la mobilità sulle piste innevate. Questo lo slogan di MoonBikes, prodotti che stanno a metà strada tra una eBike e la classica motoslitta, rigorosamente elettrica. Tanto che già da diverso tempo le Moon Bikes sono presenti in alcune delle più importanti stazioni sciistiche delle Alpi, in Italia e non solo. Le MoonBikes potranno essere utilizzate su percorsi guidati ed aree designate. “Dopo il grande successo riscontrato negli Stati Uniti e in Francia, ora siamo pronti a offrire anche agli italiani l’opportunità di vivere una nuova esperienza, silenziosa ed ecologica, sulla neve” ha dichiarato Nicolas Muron, amministratore delegato e fondatore del marchio francese.

MoonBikes funziona a temperature estremamente basse, fino a -25 gradi. Dotata di un motore da 5 CV di potenza può raggiungere una velocità di 42 km/h (con una coppia massima di 170 Nm) e pesa solo 87 kg. Con un accumulatore da 2,5 kW, la batteria di questa motoslitta dura circa 90 minuti in modalità “sport”. Tuttavia, è possibile acquistare un secondo pacco batteria da 2,5 kW con cui si arriva ad un’autonomia di 3 ore e che aumenta il peso della MoonBikes di 12 kg. I tempi di ricarica ammontano a 4 ore e mezza con il caricatore standard e si abbassano a 3 ore con quello rapido (disponibile come optional).

Quanto costa MoonBikes

Attualmente, la MoonBikes è disponibile in tre colori: nero, bianco e rosso. Il prezzo parte da 8.430 euro e, per l’acquisto della batteria supplementare, è richiesto un sovrapprezzo di 1.800 euro. Il caricatore rapido è acquistabile a un costo aggiuntivo di 500 euro. Inoltre, con 170 euro in più è possibile integrare un portapacchi con rete elastica. Come detto però questa motoslitta si trova anche a noleggio in molte località sciistiche come Cortina d’Ampezzo o La Plagne, Le Souze e nella Val d’Isère in Fancia. Alcuni marchi del lusso, come Woolrich, vendono le MoonBikes all’interno dei propri negozi più grandi.

Daymak una sicurezza sulla neve

Gli appassionati del genere innevato non possono dimenticare l’azienda canadese Daymak, vera fucina di mezzi di trasporto divertenti e utili nella tormenta. Quest’anno viene riproposto un triciclo uscito ormai diversi anni fa, riveduto e corretto. Si chiama Boomerbeast e il nome è già tutto un programma. Il BoomerBeast 2D V3 è costruito per conquistare qualsiasi terreno, in qualsiasi momento, che siano terra, neve, sabbia e asfalto. La versione standard offre un’autonomia di 50 km, mentre la versione Deluxe, con una batteria agli ioni di litio, si estende fino a 80 km.

Le opzioni di personalizzazione includono doppi sedili, portapacchi estesi, box per il carico, portapacchi riscaldati o refrigerati e clacson speciali. Il BoomerBeast 2 D ha un pacco batteria al piombo da 60 V 32 Ah. Il BoomerBeast 2 ora è dotato di motori anteriore e posteriore. Due motori da 500 W l’uno con un picco di 1500 W. Il Boomerbeast è dotato di sedile regolabile per una guida confortevole. I braccioli regolabili offrono una posizione rilassata per qualsiasi altezza. Per i prezzi si va dai circa 5.000 euro della versione base ai 7.000 della versione deluxe con batteria al litio.

Ma di Daymak non va dimenticata la Combat Bike, uscita un anno fa. Una moto elettrica che si trasforma in motoslitta grazie all’aggiunta di tavola anteriore e cingoletto posteriore.

Motoslitta svedese, disegna Pininfarina

La prima motoslitta elettrica di Vidde Mobility si chiama Vidde Alfa ed è stata disegnata da Pininfarina. Le linee generali ricordano quelle delle moto da neve tradizionali, seppur con alcuni elementi decisamente più compatti e meno ingombranti: una variazione possibile grazie al powertrain a zero emissioni di ridotte dimensioni.

Tra le novità, per esempio, non manca una nuova sella piatta e lunga, pensata per accogliere comodamente uno o due passeggeri e completata al posteriore da un grande maniglione di sicurezza arancione, utile per permettere al secondo passeggero di aggrapparsi saldamente o legare un ipotetico carico. Il motore sviluppa una coppia massima dichiarata di 400 Nm e una potenza di 130 kW. Per quanto riguarda la batteria si può scegliere tra 18,4 kW e 21,9 kW di capacità massima la sua capacità. Il tempo di ricarica minimo per mettere in pista il veicolo è dichiarato in 3 ore e mezzo. Il costo di Vidde Alfa è di 26mila euro.

Da eBike a motoslitta su Alibaba

Per risparmiare un po’ e non riempire box o garage di cose ci pensa il colosso dell’e-commerce cinese Alibaba. Infatti Tra i tanti modi per vivere la montagna c’è anche quello di esplorarla a bordo della propria eBike trasformata per l’occasione in una specie di motoslitta elettrica. Si può fare grazie a un apposito kit in vendita su Alibaba a un prezzo anche abbastanza abbordabile: circa 500 euro. Il kit in questione include un motore elettrico da 2.000 watt che funziona a 48 volt (ma in alternativa si può sceglierne uno da 1.000 watt), un sistema di propulsione a cingoli che si sostituisce alla ruota posteriore e un pattino al posto della ruota anteriore.

Il kit di Alibaba non pare includere invece la batteria, che resta quella della eBike posseduta. La bici-motoslitta così ottenuta non si aziona tramite i pedali, si usa invece un comando azionabile presente al manubrio. C’è anche un freno a disco, posizionato nei pressi del motore elettrico che aziona il cingolo. La Jinhua Youlianqi, in alternativa, vende anche una motoslitta-bici intera. Ce ne sono vari modelli, con prezzi a partire da 900 a 1.300 euro circa.

