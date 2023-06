Motori Minarelli-Fantic-Yamaha: l’elettrico fa squadra

La bolognese Motori Minarelli, venduta due anni fa da Yamaha a Fantic, diventerà, anzi è già, l’anello di fidanzamento tra il gioiellino dei motori italiano e il colosso giapponese. Si è visto ieri con la cerimonia di lancio del ciclomotore elettrico Booster Easy firmato dall’azienda del diapason, ma prodotto a Bologna sulla base della gamma Issimo di Fantic.

Una collaborazione che sta diventando una partnership a tutto tondo, come ha confermato il numero uno in capo di Yamaha Europa Eric de Seynes, ospite d’onore dell’evento. Con lui in visita allo stabilimento-modello bolognese, il vicepresidente Olivier Prevost, il direttore della divisione delle due ruote Clement Villet.

Ecco il Booster Yamaha in versione elettrica

Il direttore generale di Motori Minarelli Vittorino Filippas ci ha poi confermato che la collaborazione triangolare Motori Minarelli-Fantic-Yamaha produrrà presto importanti novità. L’atteso Caballero elettrico? Una risatina e un no comment la sua risposta. A giorni, invece, dovrebbe uscire, sempre dallo stabilimento Motori Minarelli di Bologna, la versione L3 (tipo 125) dello scooter elettrico Issimo City.

La collaborazione tra Yamaha e Fantic è iniziata nel 2019, quando Yamaha Motor Co. in Giappone ha iniziato a fornire alla casa motociclistica italiana il telaio dei suoi modelli offroad YZ e WR. La decisione strategica si è rivelata fruttuosa per entrambi: da quel momento, sia Yamaha che Fantic dominano la scena internazionale del motocross 125cc. In particolare Fantic primeggia negli eventi internazionali di enduro 2 e 4 tempi.

La partnership è proseguita nel 2020 con il passaggio di consegna di Motori Minarelli a Fantic Motor, che usufruisce dei suoi stabilimenti per sviluppare e produrre sia motori che veicoli. Nel 2022 Fantic ha lanciato il Caballero 700 ed una nuova linea di e-bike tutte Issimo alimentate da unità di azionamento Yamaha anzichè gli originari Bafang. In aprile scorso, sempre a Bologna, è appena iniziata la produzione dello scooter elettrico Issimo City spinto dal power train elettrico tricolore di Dell’Orto ed Energica Inside con la collaborazione di Reinova. Lo stabilimento Minarelli viaggia a gonfie vele. Quest’anno produrrà 40.000 veicoli, record assoluto, la metà dei quali elettrici.

Sviluppato a tre mani su base Issimo Fantic

Booster è un veicolo elettrico a pedalata assistita progettato per guidare il futuro mercato globale della mobilità urbana di entrambi i segmenti 25 Km/h e 45 Km/h. Il motore, come dicevamo è Yamaha PW-S2 con cinque diversi livelli di assistenza. Cavi integrati, illuminazione a LED, forcella anteriore con escursione da 80 mm, pneumatici da 20” x 4”, portapacchi posteriore e una vasta gamma di accessori per personalizzare il veicolo e un display TFT a colori per monitorare velocità, autonomia e capacità residua della batteria sono le altre particolarità.

Il nuovo Booster è stato concepito e sviluppato congiuntamente dagli ingegneri di Yamaha Motor, Yamaha R&D Europe e Fantic Motor, e sarà prodotto negli stabilimenti Motori Minarelli di Calderara di Reno, nella periferia Nord ovest di Bologna.

Il Boss di Yamaha: “Siate orgogliosi di voi stessi”

«Booster ha rappresentato negli anni ’90 la soluzione perfetta per la mobilità in stile e libertà ed oggi stiamo replicando la formula magica con un nuovo veicolo a emissioni zero» ha detto alle maestranze il presidente di Yamaha Motor Europe Eric de Seynes. «L’esperienza di Fantic in questo campo e la dedizione alla qualità della produzione di Minarelli si adattano perfettamente alle esigenze di Yamaha. Dovete esserne orgogliosi» ha concluso.

Per Vittorino Filippas «la collaborazione win-win-win tra Yamaha, Fantic e Minarelli esalta il meglio delle tre aziende ed il risultato è di fronte a noi».

