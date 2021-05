Motori elettrici più efficienti: la via italiana di INPROVES

Siamo proprio sicuri che nei motori elettrici non ci sia più nulla da inventare? Un progetto tutto italiano, il progetto INPROVES sembra smentirlo. Aveva l’obiettivo di sviluppare una nuova generazione di motori elettrici, e ha prodotto i primi risultati.

Marelli & partners ad altissima efficienza

Dopo 42 mesi di lavoro Marelli, col supporto di Mako Shark e Peri, ha realizzato un nuovo motore per trazione ad altissima efficienza.

Brembo ha avviato invece la produzione dei prototipi di due motori per sistemi frenanti di diverse dimensioni grazie a una nuova linea di assemblaggio digitalizzata. Con Brembo ha collaborato e-Novia, la Fabbrica di Imprese specializzata nelle deep technology, sviluppando il dimostratore di un nuovo concetto di sensore integrato per il controllo del sistema frenante.

Brembo frena con nuovi motori elettrici

Il sensore magnetico misura la posizione assoluta del rotore in un motore di tipo BLDC (brushless a corrente continua con rotore a magneti permanenti). Nel quartier generale Brembo di Stezzano è stata realizzata una nuova linea pilota per la realizzazione dei prototipi a cui hanno collaborato anche MDQuadro per le stazioni di controllo end-of-line e UTP Vision per i controlli visivi in linea.

INPROVES è patrocinato dal Cluster Lombardo della Mobilità. «Sfrutta la digitalizzazione dei prodotti e dei processi produttivi a vantaggio della sicurezza e dell’efficienza» ha spiegato Fabrizio Sala, assessore alla ricerca e all’innovazione di Regione Lombardi. La Regione ha contribuito con 4 milioni di euro a fondo perduto, su un invetimento totale di 7,4 milioni.

In Lombardia mille aziende al lavoro sull’elettrico

«La filiera dell’automotive in Lombardia – ha proseguito l’assessore – conta

mille aziende, nel 90% dei casi piccole e medie imprese e costituisce la quinta realtà

europea del settore. Regione Lombardia detiene il primato per il maggior numero di progetti europei in ricerca e innovazione».

EVR Motors, più potenza in metà spazio

Un’altra novità arriva da Israele dove EVR Motors ha presentato un motore elettrico basato su una nuova architettura brevettata. Dovrebbe avere dimensioni inferiori alla metà dei motori a flusso radiale convenzionali con prestazioni simili e circa il 10% più leggeri. L’azienda israeliana punta alla produzione in serie quest’anno.

La tecnologia del motore elettrico è stata battezzata “Trapezoidal Stator Radial Flux (TSRF)”. E’ una macchina ad eccitazione permanente con denti trapezoidali 3D e avvolgimenti che «genera un flusso magnetico aumentato e riduce il flusso parassito».

La soluzione TSRF sarebbe adatta per veicoli elettrici a batteria e ibridi-elettrici e supporta tensioni comprese tra 48 e 800 volt. Test su un prototipo raffreddato ad aria per veicoli elettrici a due e tre ruote hanno mostrato una potenza di picco di 17 kW e una coppia di 40 Nm con un volume di 2 litri e un peso di soli 9 kg, dicono gli israeliani. Altre versioni del motore saranno testate nei prossimi mesi, con varianti di tensione, raffreddamento a liquido e magneti in ferrite invece che al neodimio, cioè senza terre rare.

EVR Motors è stata fondata nel 2012 e da allora ha raccolto investimenti per 5,5 milioni di dollari USA.

Turntide mette l’intelligenza nei motori elettrici

Addirittura 80 milioni di euro sono stati raccolti dall’ altra start up Turntide, questa volta americana. Tra gli investitori figurano Bill Gates, l’attore Robert Downey Jr (l’Iron Man della Marvel, Amazon e un ex pezzo grosso di Apple, Toy Fadell.

Turntide sta sviluppando un motore elettrico “intelligente” che può migliorare l’efficienza del 25% rispetto ai motori elettrici tradizionali. Si basa su una miglior gestione dei flussi di energia nei magneti variata 20.000 volte al secondo.