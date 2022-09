Motori elettrici: magneti permanenti o rotore avvolto?

In una recente intervista apparsa su numerosi siti specializzati, Fabrice Bernardin, capo dell’unità di lavoro e-technology presso il dipartimento di ingegneria di Renault, sostiene che i motori elettrici per la nuova Megane E-TECH Electric «offrono un’efficienza energetica ottimale». Raffreddamento a olio e rotore senza magneti sarebbero le soluzioni vincenti. Vera innovazione o solo marketing? L’abbiamo chiesto al professor Massimo Ceraolo, Professore di Veicoli Elettrici e Ibridi e presso Ingegneria dei Veicoli all’Università di Pisa.

Megane E-Tech Electric: fu vera innovazione?

Le soluzioni, il raffreddamento a olio

Ma vediamo cos’ ha detto esattamente il dirigente Renault. «I motori elettrici devono avere un ottimo sistema di raffreddamento per essere efficienti. Abbiamo quindi collaborato con i nostri colleghi sia in Giappone che a Cléon, in Francia, per sviluppare due innovazioni brevettate. Il primo di questi brevetti riguarda il sistema di raffreddamento dell’olio».

…e il rotore avvolto senza magneti

Il secondo brevetto riguarda un processo di avvolgimento del rotore senza magneti. «Abbiamo inventato un processo di avvolgimento del rotore senza magneti. Il magnete è stato sostituito dal rame, che ha un impatto molto minore sull’ambiente. Il processo brevettato permette inoltre di modulare la corrente che scorre attraverso il rotore in modo da limitare il consumo di energia elettrica della batteria, soprattutto alle alte velocità e in autostrada», ha spiegato Edouard Nègre, leader nella progettazione di motori elettrici presso il dipartimento Renault Powertrain Design. I vantaggi sarebbero:

-è più ecologico;

-è robusto e affidabile;

-l’efficienza è ottimizzata attraverso la limitazione del consumo di energia elettrica (mediante la modulazione della corrente) e quindi la riduzione degli sprechi energetici, soprattutto alle alte velocità o in autostrada;

-i costi di produzione sono inferiori in quanto la tecnologia viene utilizzata per i motori di ZOE, Twingo Electric, Kangoo Electric e Master Electric, che sono tutti realizzati sulla stessa linea di produzione a Cléon.

Ed ora le osservazioni del professor Ceraolo che nell’occasione si è avvalso del contributo del collega professor Luca Sani.

Un po’ di marketing non guasta mai

di Massimo Ceraolo e Luca Sani

Provo a interpretare sulla base delle mie conoscenze tecniche e con l’aiuto del collega Luca Sani quanto comparso nell’articolo.

Naturalmente mi potrò sbagliare in quanto le informazioni fornite sono estremamente sintetiche, e mascherate dalla legittima voglia dei costruttori di fare delle comunicazioni senza scoprire troppo della soluzione individuata per evitare di fornire vantaggio competitivo ad altri nonché, in taluni casi, anche dalla traduzione da un’altra lingua, che può introdurre alterazioni.

Nel rescoconto di sopra Bernardin dice:



“I motori elettrici devono avere un ottimo sistema di raffreddamento per essere efficienti”

Quando parla di efficienza (salvo casi particolari) un ingegnere intende “efficienza energetica”. Se ad esempio dico che un motore ha un’efficienza del 90% intendo dire che di tutta l’energia che gli fornisco per alimentarlo ne viene convertita in meccanica solo il 90%, il resto è inevitabilmente convertito in calore, che viene disperso nell’ambiente, con l’aiuto di un sistema di raffreddamento.

Più efficienza? No, più potenza specifica

Qui però si intende dire evidentemente qualcos’altro (e forse nella versione in lingua originale era stata usata una parola differente da “efficienti”). Ad esempio un migliore sistema di raffreddamento consente di aumentare, a parità di condizioni, la potenza massima che il motore può erogare, in quanto quest’ultima è determinata dalla temperatura raggiunta dalle parti interne, che non deve essere eccessiva, e un buon raffreddamento in questo aiuta. Un ingegnere in questo caso parla usualmente di miglioramento della potenza specifica (o della densità di potenza) non dell’efficienza.

“Abbiamo inventato un processo di avvolgimento del rotore senza magneti. Il magnete è stato sostituito dal rame, che ha un impatto molto minore sull’ambiente”

Qui una piccola puntualizzazione: per definizione ogni motore a magneti permanenti NON ha avvolgimenti sul rotore. Penso che qui si volesse dire (e forse è stato detto nell’originale francese di Bernardin) che il loro motore semplicemente non ha magneti permanenti sul rotore ma un avvolgimento in rame e seguirò questa interpretazione.

Un’altra semplice puntualizzazione che forse non a tutti apparirà superflua è che praticamente tutte le macchine elettriche sono reversibili: quando si dice un motore sincrono si intende una macchina sincrona operante da motore; la stessa macchina potrà funzionare da generatore, quindi come alternatore sincrono. Gli ingegneri quindi spesso parlano genericamente di “macchina” sincrona e asincrona intendendo entrambi i tipi di funzionamento. D’altronde in un veicolo durante la frenata la macchina funziona da generatore.

Il rotore senza magneti non è una novità

Detto questo, vorrei notare che i motori macchine elettriche con avvolgimenti sul rotore non sono una novità. Ad esempio la stragrande maggioranza dei motori che si usano a terra (quindi non nei veicoli) è costituita da macchine asincrone, quindi con avvolgimenti sul rotore. Ma anche le macchine sincrone con rotore avvolto sono diffusissime: sono di questo tipo ad esempio gli alternatori di quasi tutte le centrali elettriche tradizionali. Qui l’innovazione di Renault quindi non è tanto dall’aver messo sul rotore un avvolgimento in rame, ma di averne messo uno con tecnologia nuova, ad esempio senza spazzole (v. prossimo punto)

“Il processo brevettato permette inoltre di modulare la corrente che scorre attraverso il rotore […] in modo da limitare il consumo di energia elettrica della batteria, soprattutto alle alte velocità e in autostrada”

I motori a magneti permanenti alle più alte velocità devono utilizzare una parte delle correnti di statore per “deflussare”, cioè parzialmente contrastare il campo magnetico prodotto dai magneti permanenti. Siccome la tensione prodotta è proporzionale alla velocità, se non deflussassi alle alte velocità la tensione ai morsetti di macchina, infatti, si alzerebbe troppo; questo spiega perché il deflussaggio avviene solo alle più alte velocità.Per ovviare a questo inconveniente si può usare un sincrono con avvolgimento sul rotore, del tipo di quelli che si usano nelle centrali elettriche tradizionali: alle più alte velocità si deflussa semplicemente riducendo la corrente di rotore.

Tutto sta nella modalità di traferimento dell’ energia

L’innovazione sembra quindi nella modalità di trasferimento dell’energia nell’avvolgimento di rotore. In passato si ricorreva a contatti striscianti, in grafite (le spazzole) che insistevano su anelli conduttori calettati sull’albero, e così si fa tutt’ora in molti alternatori delle centrali elettriche. I limiti di tale soluzione sono la necessità di manutenzione (le spazzole vanno periodicamente cambiate) e un limite alla velocità dell’albero. La ricerca in questo ambito si è rivolta a soluzioni di tipo brushless, ossia prive di spazzole, tipo accoppiamenti induttivi a frequenze elevate. Può darsi che la Renault abbia messo in campo una soluzione di questo tipo.

E’ più efficiente alle alte velocità. E niente terre rare

Con una soluzione di questo genere si possono ridurre le perdite negli avvolgimenti di statore e nell’inverter che alle alte velocità possono anche sovracompensare le perdite che si sono introdotte sul rotore e quindi, sebbene la potenza meccanica sia la medesima, anche la potenza della batteria si riduce leggermente, con miglioramenti in effetti dell’efficienza e (di conseguenza) dell’autonomia. Non sappiamo quanto sia l’entità di questo miglioramento. Potrebbe anche essere piccola, ma come si sa l’energia è un bene prezioso e miglioramento, anche modesto aiuta. Lo fa in particolare nei veicoli elettrici dove ogni miglioramento di efficienza si traduce automaticamente anche in miglioramento dell’autonomia.

Quindi se, a parità di dimensioni, una macchina sincrona a magneti permanenti alle basse velocità è sicuramente più efficiente di una con avvolgimento sul rotore per via delle perdite per effetto joule in quest’ultimo, è ragionevole pensare che alle alte velocità la situazione si possa ribaltare in quanto nel caso di avvolgimento sul rotore il deflussaggio avviene con riduzione delle perdite sul rotore, mentre nel motore a magneti permanenti con aumento delle perdite sia sullo statore stesso che sull’inverter che alimenta la macchina per via dell’uso delle correnti di statore per deflussare.